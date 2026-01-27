To imię powstało przez pomyłkę. W Polsce nosi je aż 72 381 mężczyzn

Czasy PRL-u zapisały się w historii nie tylko jako okres politycznych i obyczajowych zmian, lecz także jako moment narodzin nietypowych trendów - również w nadawaniu imion. Jedno z męskich imion wówczas niespodziewanie zyskało ogromną popularność i przez lata było chętnie wpisywane do aktów urodzenia. Które imię zrobiło taką karierę i dlaczego dziś budzi raczej ciekawość niż zachwyt? Niewykluczone, że nosi je np. twój dziadek!

Imię, które powstało przez przypadek

Klasyczne imiona wracają dziś to łask, co widać w rankingach i statystykach. W I połowie 2025 roku na liście TOP 10 najchętniej nadawanych imion w Polsce znalazły się takie miana jak np. Zofia, Franciszek, Jan, Antoni czy Ignacy. Dla wielu osób to imiona, które kojarzą się z naszymi babciami i dziadkami, lecz mimo to zyskują ponownie na popularności. Co ciekawe, klasycznym imieniem, które również w ostatnich latach nieco "odżywa" jest imię Mieczysław. Mało kto o tym wie, ale to nietypowe imię, które powstało przez niedopatrzenie.

Imię Mieczysław

Mieczysław to męskie imię, które dużą popularnością cieszyło się m.in. w okresie PRL-u. Jego korzenie sięgają jednak czasów słowiańskich. Co ciekawe, w swojej oryginalnej wersji było zapisane następująco: Miecisław. Przez najprawdopodoniej złe odczytanie zmieniono je na Mieczysław i w takiej oto formie pozostało z nami do dziś. Jakie znaczenie niesie za sobą imię z tak wyjątkową historią powstania?

Mieczysław: imię, które oznacza "posiadającego sławę"

Imię Mieczysław wywodzi się z języka starosłowiańskiego i składa się z dwóch członów:

"miecz" - symbol walki, siły, odwagi i obrony

"sław" - oznaczający sławę, chwałę, uznanie.

Znaczenie imienia Mieczysław najczęściej interpretuje się jako: "ten, który zdobywa sławę mieczem" "sławny wojownik" lub "ten, który posiada sławę". W tradycyjnych opisach imiennych Mieczysław to osoba:

zdecydowana i konsekwentna,

lojalna wobec bliskich,

odpowiedzialna i pracowita,

często o silnym poczuciu sprawiedliwości.

Ile osób ma na imię Mieczysław?

Współcześnie imię Mieczysław nie jest bardzo popularne, lecz spoglądając na statystyki można zauważyć minimalny wzrost zainteresowania imieniem. Od 2000 roku do 2014 nazywano tak po 8-14 pociech. Od 2015 roku widać wzrost w liczbie nadań - najwięcej było ich w 2019 roku, bowiem aż 39. W 2024 roku imieniem Mieczysław nazwano 25 chłopców.