Wiedzieli, że jest niepełnosprawny, a i tak go pobili! Ofiara doznała licznych obrażeń

W Nowym Dworze Gdańskim zatrzymano dwóch mężczyzn za brutalne pobicie 34-latka.

Sprawcy, znający ofiarę, zaatakowali ją, mimo jej niepełnosprawności.

Napastnicy usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim.

Jaka kara grozi agresorom i jakie środki zastosowano wobec nich?

Sprawcy znali swoją ofiarę. Zaatakowali ją, zadając liczne obrażenia

Funkcjonariusze z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 49 i 32 lat, podejrzanych o pobicie 34-letniego mieszkańca powiatu. Poszkodowany odniósł liczne, choć powierzchowne obrażenia.

Do zdarzenia doszło 13 marca. Napastnicy, którzy znali swoją ofiarę, podbiegli do niej, zaczęli ją szarpać i uderzać po całym ciele.

- Mimo że wiedzieli, iż pokrzywdzony jest osobą z niepełnosprawnością i porusza się przy użyciu dwóch protez, nie powstrzymali się od przemocy. 34-latek doznał licznych zadrapań. Po zdarzeniu sprawcy uciekli z miejsca przestępstwa - informują funkcjonariusze.

Obu mężczyznom przedstawiono zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim

Dzięki szybkiej interwencji policji obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do jednostki, gdzie przedstawiono im zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim.

Wobec starszego z zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktu zarówno z pokrzywdzonym, jak i współsprawcą. Obu mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

