43-latek z Pomorza straszył byłą partnerkę śmiercią. Mundurowi znaleźli w jego domu arsenał

Mężczyzna z powiatu nowodworskiego regularnie zastraszał dawną ukochaną, zapowiadając jej tragiczną śmierć.

Agresor kontaktował się z kobietą bezpośrednio oraz za pomocą komunikatorów, wspominając o użyciu niebezpiecznego ostrza i pistoletu.

Mundurowi schwytali podejrzanego i przejęli niebezpieczny arsenał.

Krewki 43-latek czeka teraz na dalsze decyzje wymiaru sprawiedliwości.

43-latek z powiatu nowodworskiego zapowiadał użycie maczety

Do zatrzymania 43-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego doszło 14 marca. Mężczyzna podejrzany jest o grożenie swojej byłej partnerce. Według ustaleń śledczych, przez kilka miesięcy kierować miał wobec kobiety groźby pozbawienia życia.

- Groźby te przekazywał zarówno w rozmowach, jak i w wysyłanych do niej wiadomościach, wskazując przy tym na możliwość użycia niebezpiecznego narzędzia przypominającego maczetę oraz przedmiotu przypominającego broń palną. W kierowanych do niej wiadomościach używał również słów powszechnie uznawanych za obelżywe - informują policjanci.

Policjanci z Pomorza zarekwirowali broń czarnoprochową

Policjanci pojechali do mieszkania 43-latka i przeprowadzili tam przeszukanie. Zabezpieczyli broń hukową oraz czarnoprochową, na które nie jest wymagane pozwolenie, a także przedmiot przypominający maczetę.

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.