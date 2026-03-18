Tajemnicza śmierć, sekretny pogrzeb. Prokurator Jerzy Hop i jego syn nie żyją. "Nic nie można było mówić"

Jerzy Hop, były szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, i jego syn Łukasz, zostali znalezieni martwi w swoim domu w Rybniku. Makabrycznego odkrycia dokonano w budynku przy ulicy Platanowej, 7 marca 2026 roku, około godziny 13:00. Nie wiadomo, jak 68-letni były prokurator i jego 41-letni potomek zginęli, wciąż trwają bowiem ustalenia prokuratury w tym zakresie. Pole do manewrów zawęziły informacje dotyczące tego, że dom od dawna był zaniedbany i odcięto w nim nawet prąd oraz gaz. Według świadków, Jerzy Hop nie potrafił pozbierać się po śmierci żony, dlatego budynek zaczął popadać w ruinę. Niedawno policja interweniowała tam nawet po zgłoszeniu sąsiadów, którzy wskazywali, że przez dłuższy czas drzwi wejściowe do środka pozostawały otwarte i obawiali się konsekwencji takiego postępowania. Niedługo później sytuacja się powtórzyła, a w środku znaleziono ciała mężczyzn. W pomieszczeniach panował też bałagan, w tym walające się butelki i śmieci.

Na razie prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w sprawie, ale postępowanie nadal się toczy. Podczas gdy funkcjonariusze prowadzą swoje śledztwo w celu ustalenia szczegółów przebiegu zdarzenia, Jerzy Hop i jego syn Łukasz zostali pożegnani przez najbliższych. Co ciekawe, pogrzeb odbył się w całkowitej tajemnicy. Nasz fotoreporter był na miejscu, wskazując na nagrobek, w którego rogach znalazły się niewielkie tabliczki informujące o śmierci Jerzego Hopa i Łukasza. Nikt z sąsiadów nie odnotował klepsydry informującej o pogrzebie. Dziennik "Fakt" ujawnił, że uroczystość miała miejsce w sobotę, 14 marca 2026 roku, a pokrzywdzeni spoczęli w rodzinnym grobie.

- Nic nie można było mówić. Wszystko było ściśle tajne, nie wiadomo dlaczego - twierdzi osoba znająca kulisy pogrzebu Jerzego Hopa, która zgodziła się anonimowo porozmawiać z "Faktem". - Pochówek był bardzo skromny. Wszystko zaczęło się o godz. 10:00 i trwało może niecałe pół godziny - dodaje rozmówca.

Ostatnie pożegnanie mężczyzn miało charakter świecki, bez mszy świętej i tłumów. Na jednym z wieńców widnieje szarfa z napisem: "Byłeś moim wszystkim". Były prokurator Jerzy Hop nie miał krystalicznego życiorysu. Szczegóły poniżej.

Jerzy Hop. Kryminalna przeszłość znanego prokuratora, jeden z największych skandali korupcyjnych

Jerzy Hop był w przeszłości znanym prawnikiem, szefem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, i uczestnikiem jednego z największych skandali korupcyjnych w jej strukturach. Wieloetapowe śledztwo wykazało, że w latach 1993-2002 miał przyjmować środki, rzekomo zbierane w ramach finansowego wsparcia prokuratury, które w rzeczywistości trafiały do jego prywatnej kieszeni. Jerzy Hop prędko doczekał się wówczas dymisji, nie pomogły jego tłumaczenia i próby odpierania zarzutów. Nigdy nie przyznał się do winy, lecz wymiar sprawiedliwości udowodnił mu wyłudzanie pieniędzy od prywatnych biznesmenów, czego miał się dopuszczać przez niemal dekadę.

Ostatecznie został skazany na 8 lat więzienia za wyłudzenie 1,7 miliona złotych. Od dłuższego czasu mieszkał z synem Łukaszem w Rybniku. Sąsiedzi się na niego nie skarżyli, ale mieszkańcy nie mają wątpliwości, że skandal odebrał mu wszystko, łącznie z dobrym imieniem, na które starał się przez lata pracować. Dodatkowe problemy w życiu prywatnym miały pogłębić jego zły stan.

Czy do śmierci Jerzego Hopa oraz jego syna Łukasza doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Wszystko na to wskazuje, prokuratura na razie wyklucza udział osób trzecich, lecz nie jest w stanie sprecyzować okoliczności zgonu. Śledztwo trwa.

Galeria zdjęć: Tajemnicza śmierć i pogrzeb w sekrecie. Znany prokurator Jerzy Hop i jego syn nie żyją. Ostatnie pożegnanie

27

Sonda Jak oceniacie działanie wymiaru sprawiedliwości? Jest na dobrym poziomie Bogatsze osoby mogą sobie pozwolić na lepszych adwokatów, więc równość wobec prawa jest zakłócona Wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownych reform