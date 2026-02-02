To tutaj rozegrała się najszybsza wojna świata. Dziś Polacy spędzają tam egzotyczne wakacje

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-02 5:47

Turkusowa woda, białe plaże i palmy kołyszące się na wietrze sprawiają, że właśnie to miejsce uchodzi dziś za jeden z największych wakacyjnych hitów wśród Polaków. Mało kto jednak pamięta, że egzotyczny raj zapisał się w historii w zupełnie nieoczekiwany sposób - doszło tam do najkrótszej wojny świata - konfliktu, który trwał zaledwie 38 minut.

Super Express Google News

Egzotyczne kierunki od lat przyciągają turystów spragnionych słońca, ciepłego oceanu i niezapomnianych widoków. Wśród miejsc, które szczególnie upodobali sobie m.in. Polacy, coraz częściej pojawia się jedna wyjątkowa wyspa na Oceanie Indyjskim. Kojarzona z rajskimi plażami, turkusową wodą i orientalnym klimatem, stała się synonimem idealnych wakacji. Jednak poza pocztówkowymi krajobrazami kryje się tam również fascynująca historia, o której niewielu podróżnych ma pojęcie. To właśnie tutaj rozegrało się jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń militarnych w dziejach - wojna, która trwała krócej niż godzina. Poznajcie Zanzibar z mało popularnej strony.

Wojna angielsko-zanzibarska: najkrótsza na świecie

Wojna angielsko-zanzibarska, bowiem to o niej mowa, przeszła do historii jako najkrótszy konflikt zbrojny na świecie. Rozegrała się 27 sierpnia 1896 roku i trwała zaledwie 38 minut. Starcie było efektem napięć politycznych po śmierci sułtana Zanzibaru, gdy władzę przejął następca (Khalid bin Barghash) nieakceptowany przez Brytyjczyków. Wielka Brytania, chcąc utrzymać swoje wpływy w regionie, wystosowała ultimatum, a po jego odrzuceniu rozpoczęła bombardowanie pałacu sułtana. Krótka, lecz dramatyczna wojna zakończyła się szybkim zwycięstwem Brytyjczyków - miejscowi po niespełna 40 minutach skapitulowali, wyciągając flagę Wielkiej Brytanii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zanzibar

Zanzibar
7 zdjęć

Klęska i ucieczka przywódcy

Gdy sytuacja na Zanzibarze stała się beznadziejna, a brytyjskie okręty zaczęły niszczyć pozycje obrońców, Khalid bin Barghash szybko zrozumiał, że nie ma szans na utrzymanie władzy. Zamiast walczyć do końca, zdecydował się na ucieczkę i schronił się w niemieckim konsulacie, gdzie otrzymał ochronę. Ostatecznie Khalid uzyskał azyl w Niemieckiej Afryce Wschodniej i opuścił wyspę na pokładzie niemieckiego okrętu. Brytyjczykom udało się go schwytać dopiero wiele lat później, podczas I wojny światowej.

Polecany artykuł:

Nadmorska perełka podbija serca Czechów. Polska to dla nich wakacyjny raj

Czy na Zanzibarze jest teraz spokojnie?

Na Zanzibarze obecnie jest spokojnie i turyści mogą wypoczywać bez większych obaw. Na samej wyspie nie odnotowuje się zamieszek ani poważnych incydentów, a hotele, plaże i atrakcje turystyczne funkcjonują normalnie. Choć w przeszłości pojawiały się napięcia polityczne w kontynentalnej Tanzanii, nie miały one bezpośredniego wpływu na Zanzibar. Jak w każdym popularnym kurorcie zaleca się jednak zachowanie podstawowej ostrożności, zwłaszcza po zmroku i poza strefami turystycznymi.

QUIZ. Wymysł AI czy rzeczywistość? Sprawdź się w pojedynku ze sztuczną inteligencją
Pytanie 1 z 10
Czy istniała wojna trwająca 38 minut?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJNA
ZANZIBAR