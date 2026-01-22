Zamknięto 22 biura podróży. Koniec z rezerwacją wycieczek

Egipt walczy z nielegalną turystyką

Hurghada przyciąga co roku setki tysięcy turystów z Polski i innych krajów Europy, szczególnie tych, którzy wybierają ofertę all inclusive oraz różnego rodzaju wycieczki fakultatywne. Turyści chcący skorzystać z atrakcji organizowanych na miejscu często korzystają z usług lokalnych pośredników, jednak - jak zauważyły egipskie organy - część z nich działała bez formalnych zezwoleń.

Jak podaje portal G.pl, Ministerstwo Turystyki i Starożytności Prowincji Morza Czerwonego wraz z policją turystyczną oraz Egipskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych przeprowadziło kontrole mające na celu:

wyeliminowanie nielegalnej działalności bez licencji,

ochronę turystów przed nieuczciwymi ofertami,

podniesienie standardu usług w kurortach.

Egipski rynek turystyczny — wciąż atrakcyjny mimo ryzyka

Nie da się ukryć, że turystyka jest jednym z filarów egipskiej gospodarki. W 2025 roku Egipt odwiedziło około 18,7 mln turystów, a w 2026 - liczba ta ma wzrosnąć do ok. 19,8 mln podróżnych. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się kurorty nad Morzem Czerwony. Jednak rosnący ruch turystyczny może sprzyjać również rozwojowi nieuregulowanych praktyk biznesowych. Właśnie dlatego działania władz są próbą uporządkowania rynku i zwiększenia bezpieczeństwa.

Wakacje w Egipcie. O tym pamiętaj

Osoby planujące wakacje w Egipcie, chcąc skorzystać z lokalnych biur podróży powinny pamiętać, aby:

Korzystać tylko z firm zarejestrowanych i posiadających oficjalne licencje.

Unikać podejrzanie tanich ofert.

Pytać o licencje i uprawnienia lokalnych pośredników.