Królewska wizyta w Gdańsku. Dlaczego monarchowie przyjadą nad polski Bałtyk?

Wizyta pary królewskiej w Polsce. Szczegółowy plan i harmonogram

Szwedzka para królewska była już w Polsce dwukrotnie – w 2002 oraz 2011 roku. Sam król Karol XVI Gustaw odwiedził nasz kraj także w 1993 roku. Wtedy pojawił się również w Gdańsku i wpisał się do księgi pamiątkowej w archikatedrze oliwskiej, przy stole, przy którym w 1660 roku podpisano historyczny pokój oliwski kończący wojnę między Polską a Szwecją.

Tegoroczna wizyta potrwa od 10 do 12 marca. W programie przewidziano oficjalne spotkania i rozmowy z udziałem prezydenta RP oraz szwedzkiego monarchy. Zaplanowano m.in. rozmowy plenarne, spotkania z mediami, a także wizytę pary prezydenckiej i królewskiej w Muzeum II Wojny Światowej.

W harmonogramie znalazły się również uroczyste obiady dyplomatyczne. Pierwszego dnia wizyty oficjalne przyjęcie na cześć króla i królowej odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W menu znalazły się potrawy inspirowane kuchnią polską, m.in. wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, comber z jelenia oraz tradycyjny sernik małopolski z morelą i lawendą. Kolejnego dnia obiad zostanie wydany na Zamku Królewskim w Warszawie.

Król Szwecji w Gdańsku. Ważna konferencja o bezpieczeństwie Bałtyku

Najważniejsze wydarzenia zaplanowano jednak właśnie w Gdańsku. Wizyta monarchów rozpocznie się od złożenia wieńców pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 – jednym z najważniejszych symboli walki o wolność w Polsce. Następnie król i królowa odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotkają się z Lechem Wałęsą, legendarnym przywódcą „Solidarności” i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów wizyty będzie spacer Drogą Królewską. Para królewska razem z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz przejdzie reprezentacyjną trasą od Złotej Bramy do Ratusza Głównego Miasta. Monarchowie wpiszą się tam do księgi pamiątkowej i odwiedzą Muzeum Gdańska. Przed Dworem Artusa zaplanowano również spotkanie ze studentami skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Król Karol XVI Gustaw weźmie także udział w konferencji Baltic Sea Security Talks, która odbędzie się w Teatrze Wybrzeże. Spotkanie poświęcone będzie bezpieczeństwu regionu Morza Bałtyckiego. Eksperci i przedstawiciele rządów będą rozmawiać m.in. o współpracy obronnej państw regionu oraz ochronie infrastruktury krytycznej. Wizyta odbywa się w szczególnym momencie – w marcu przypada druga rocznica przystąpienia Szwecji do NATO.

Ochrona Bałtyku. Para królewska i nowe polsko-szwedzkie plany

W czasie gdy król będzie uczestniczył w konferencji, królowa Sylwia odwiedzi w Gdańsku Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Spotka się tam również z Martą Nawrocką, małżonką prezydenta RP. Placówka działa w modelu Barnahus, który zapewnia kompleksową pomoc dzieciom doświadczającym przemocy.

Ostatnim punktem programu będzie spotkanie w Domu Zdrojowym w Brzeźnie. Przedstawione zostaną tam polsko-szwedzkie inicjatywy dotyczące ochrony Morza Bałtyckiego. Rozmowy mają dotyczyć m.in. działań na rzecz poprawy jakości wód Bałtyku oraz wspólnych projektów ekologicznych.

Wizyta królewskiej pary ma podkreślić znaczenie współpracy państw regionu oraz rolę Gdańska jako miasta o wyjątkowym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Europy.

