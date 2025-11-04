Chwile grozy na drodze krajowej. Wtargnęły na jezdnię, kierowca wjechał w drzewo. Nie poniosą kary!

Szok na drodze krajowej nr 59! Kierowca skody uderzył w drzewo. Winne były... łabędzie!

W poniedziałek (3 listopada) w miejscowości Muntowo doszło do niecodziennego zdarzenia drogowego. - Około godz. 9, operator numeru alarmowego 112 otrzymał automatyczne zgłoszenie z pojazdu, który brał udział w kolizji – informuje podkom. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca osobowej skody, jadąc drogą krajową nr 59 w miejscowości Muntowo, nagle zauważył... parę łabędzi, które wtargnęły na jezdnię.

Aby uniknąć zderzenia ze zwierzętami, kierowca gwałtownie skręcił, przez co wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Kierowca jechał sam i na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Nie ucierpiały również łabędzie, które spowodowały całe zamieszanie.

Uwaga na zwierzęta na drogach. Ważny apel policji

Policja apeluje o szczególną ostrożność, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to zwierzęta są bardziej aktywne i często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia. Warto pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i dostosowywać prędkość do panujących warunków, szczególnie w rejonach leśnych i w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie występowanie dzikiej zwierzyny jest bardziej prawdopodobne.

W przypadku nagłego pojawienia się zwierzęcia na drodze, zaleca się gwałtowne hamowanie, a jeśli to możliwe – bezpieczne ominięcie przeszkody, pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie