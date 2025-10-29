Klępa wpadła do basenu. Niecodzienna akcja ratunkowa w Wilczym Szańcu

Klępa utknęła w basenie. Pomóc musieli strażacy

Akcja ratunkowa w Wilczym Szańcu. W niedzielę (26 października), leśnicy z Nadleśnictwa Srokowo wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie oraz OSP Karolewo, przeprowadzili wielogodzinną akcję ratunkową. Z dawnego, wojennego basenu przeciwpożarowego uratowano klępę, która wpadła do niego i nie mogła samodzielnie się wydostać.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, pomysłowemu wykorzystaniu drewnianych palet oraz trzech balotów słomy udostępnionych, a także wsparciu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie, powstał podest, dzięki któremu zwierzę bezpiecznie opuściło pułapkę. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze - klępa cała i zdrowa wróciła do lasu.

Wilczy Szaniec - historia

Wilczy Szaniec w latach 1941–1944 był kwaterą główną Adolfa Hitlera w lesie gierłoskim, na wschód od leżącej na skraju lasu wsi Gierłoż i 8 km na wschód od Kętrzyna Kwatera została wybudowana, aby Hitler mógł z niej dowodzić wojskami podbijającymi Związek Radziecki. 20 lipca 1944 r. Claus von Stauffenberg dokonał w Wilczym Szańcu nieudanego zamachu na życie Hitlera.

