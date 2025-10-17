Mazurskie miasto wraca na kolejową mapę Polski. Lokalne władze liczą też na CPK

Giżycko wraca na kolejową mapę Polski! Cztery pary pociągów dalekobieżnych dziennie. Kiedy pojedziemy?

Czy Giżycko znów stanie się ważnym punktem na kolejowej mapie Polski? Tak uważają władze tego mazurskiego miasta. - Giżycko wraca na kolejową mapę Polski w pełnym wymiarze! – uważa burmistrz Ewa Ostrowska.

Jak podaje Ostrowska, z Giżycka kursować będą dziennie cztery pary pociągów dalekobieżnych. To dwa razy więcej niż dotychczas. Już od grudnia 2025 r. pasażerowie będą mogli dotrzeć bezpośrednio pociągiem z Giżycka do: Gdyni (pociąg TLK „Biebrza), Szczecina (IC „Rybak”), Wrocławia i Łodzi (IC „Słowacki”), a także Kielc i Krakowa (IC „Nida”).

Giżycko walczy o trzecią szprychę CPK

Modernizacja linii kolejowej Ełk – Giżycko – Korsze ma pozwolić nie tylko na szybszą i wygodniejszą podróż, ale również wzmocnić turystyczny i gospodarczy potencjał miasta. Władze Giżycka starają się także o realizację tzw. trzeciej szprychy w ramach programu CPK. Dzięki tej inwestycji Mazury byłyby połączone z centralną Polską, co skróciłoby czas podróży i – jak uważa Ewa Ostrowska – „otworzyłoby nowe możliwości rozwoju regionu”.

Źródło: Ewa Ostrowska - burmistrz Giżycka / Facebook

