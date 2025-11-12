Potężny wybuch wyrwał ściany z dwóch stron bloku. Mieszkańcy potrzebują pomocy

10 listopada doszło do silnej eksplozji w mieszkaniu na 4. piętrze budynku przy Placu Strażackim w Braniewie.

Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala, a pozostali mieszkańcy budynku zostali ewakuowani z powodu znacznych uszkodzeń obiektu.

Uruchomiono zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym rodzinom oraz na zabezpieczenie i remont uszkodzonego budynku.

Potężna eksplozja w Braniewie. Fala uderzeniowa wyrwała ściany w bloku

W poniedziałek, 10 listopada, około godziny 13:40. w budynku wielorodzinnym przy Placu Strażackim doszło do eksplozji. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz druhów z OSP Braniewo. Na miejscu pracowali również policjanci, którzy zabezpieczali teren.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że epicentrum wybuchu znajdowało się w mieszkaniu na czwartym piętrze. Siła eksplozji była na tyle duża, że doszczętnie zniszczyła lokal, a potężna fala uderzeniowa uszkodziła ściany zewnętrzne budynku z dwóch stron. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich mieszkańców bloku. Niestety, zdarzenie nie obeszło się bez osób poszkodowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami ciała, głównie oparzeniami, została przetransportowana do szpitala. Na miejscu trwały czynności mające na celu ustalenie przyczyn tragedii oraz ocenę stanu technicznego obiektu przez nadzór budowlany.

Mieszkańcy stracili dach nad głową. Ruszyła pilna zbiórka na pomoc poszkodowanym

Choć akcja ratownicza została zakończona, dla mieszkańców zniszczonego bloku prawdziwy dramat dopiero się zaczyna. W odpowiedzi na tę tragedię uruchomiono społeczną inicjatywę mającą na celu wsparcie poszkodowanych.

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. Jak czytamy w jej opisie, jest ona uzupełnieniem pomocy organizowanej przez miasto i odpowiednie instytucje. - Zebrane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie budynku, niezbędne prace remontowe oraz pomoc doraźną dla rodzin, które z dnia na dzień straciły dach nad głową – informuje organizatorka akcji. Zapewnia również, że wszystkie wpłaty zostaną rozliczone w sposób transparentny i we współpracy z lokalnym samorządem.

Apel o wsparcie chwyta za serce. - Każda, nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie. Pokażmy solidarność z mieszkańcami Braniewa, którzy dziś przeżyli dramatyczne chwile – czytamy w opisie zbiórki.