Śmiertelny wypadek pod Suszem. Nie żyje 20-letni piłkarz

Policja w Iławie bada szczegółowe przyczyny wypadku pod Suszem na drodze wojewódzkiej nr 521, choć już wcześniej podała wstępne ustalenia dotyczące tragedii. Kierujący mercedesem 20-letni Hubert stracił podczas manewru wyprzedzania panowanie na autem, zjeżdżając częściowo na pobocze, ale nie był już w stanie wrócić na jezdnię; jak dodają mundurowi, mogło to być również spowodowane zalegającymi na drodze i w jej pobliżu liśćmi.

Jego samochód uderzył prosto w drzewo, wskutek czego chłopak zginął na miejscu, a jego 18-letnia dziewczyna została ciężko ranna. Hubert był niegdyś piłkarzem lokalnego klubu, UKS "Orzeł" Ulnowo.

- Dzisiejszego popołudnia podczas powrotu z meczu doszła do nas tragiczna wiadomość 🥺 W tragicznym w skutkach wypadku samochodowym zginął nasz były zawodnik (...) Rodzinie oraz bliskim pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia w tym trudnym czasie 😞🖤 - czytamy na profilu facebookowym drużyny.

Jak powiedział "Faktowi" kolega 20-latka, Hubert pojechał na dworzec kolejowy w Prabutach, by odebrać Milenę, która przyjechała w rodzinne strony z okolic Gdańska, gdzie studiuje. Do wypadku doszło ok. 300 metrów od domu chłopaka w Bronowie. Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Iławie.

