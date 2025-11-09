Audi wjechało w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażerka walczy o życie!

2025-11-09 17:27

Śmiertelny wypadek w woj. warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 521 pomiędzy Prabutami a Bronowem. W niedzielę (9 listopada) po południu kierowca audi podczas manewru wyprzedzania wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. 19-latek zginął na miejscu. Jadąca z nim 18-letnia pasażerka walczy o życie.

- Auto jechało od strony Prabut i Kwidzyna. Podczas manewru wyprzedzania audi zjechało na pobocze, młody kierowca nie był w stanie wyprowadzić go z powrotem na jezdnię i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała w rozmowie z PAP mł. asp. Anna Sznarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

18-letnia pasażerka audi w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Policjantka dodała, że być może wyprowadzenie auta utrudniły liście, które są śliskie. - Audi jechało z nadmierną prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych - powiedziała Sznarkowska i dodała, że policjanci ustalają prędkość, z jaką jechało audi oraz wszystkie okoliczności wypadku.

Niestety, to nie jedyna tragedia na drogach woj. warmińsko-mazurskiego w ostatnim czasie. W sobotę (8 listopada) wieczorem w miejscowości Dębowiec pod Braniewem zginął kierowca opla astra. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i z impetem wjechał w drzewo. Siła uderzenia była tak potężna, że z pojazdu urwał się silnik, a kierowca wypadł z auta.

Kilka godzin później, w niedzielę (9 listopada) około godz. 2:30 w nocy doszło do kolejnego wypadku, tym razem w miejscowości Tyrowo w powiecie ostródzkim. Jak ustalili policjanci, pracujący na miejscu zdarzenia, 20-letni kierowca osobowego mercedesa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Kierujący oraz pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

W niedzielę (9 listopada) na drogach Warmii i Mazur panują trudne warunki do jazdy. Miejscami pada mżawka, widzialność utrudniają mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla całego woj. warmińsko-mazurskiego.

