Horror na drodze pod Braniewem. Kierowca wypadł z opla po uderzeniu w drzewo

Śmiertelny wypadek pod Braniewem. Nie żyje kierowca opla

W sobotę (8 listopada) około godz. 23 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem auta osobowego w miejscowości Dębowiec, na drodze wojewódzkiej nr 510. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca opla astra stracił panowanie nad autem, które z impetem uderzyło w przydrożne drzewo.

Oplem podróżował tylko kierowca. Rozbity samochód zatrzymał się na poboczu drogi. Siła uderzenia była tak duża, że z auta urwał się silnik, a poszkodowany kierowca wypadł poza pojazd. Niestety, pomimo starań medyków, kierowcy nie udało się uratować. Na czas prowadzonych działań ruch na drodze wojewódzkiej nr 510 został zablokowany.

Na miejscu wypadku oprócz strażaków z PSP w Braniewie pracowali strażacy ochotnicy z OSP Lelkowo i OSP Pieniężno, załoga zespołu ratownictwa medycznego oraz braniewscy policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności tego tragicznego wypadku drogowego.

Mercedes wjechał w drzewo pod Ostródą. Ranne dwie osoby

Kilka godzin później, w niedzielę (9 listopada) około godz. 2:30 w nocy doszło do kolejnego wypadku, tym razem w miejscowości Tyrowo w powiecie ostródzkim. Jak ustalili policjanci, pracujący na miejscu zdarzenia, 20-letni kierowca osobowego mercedesa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Kierujący oraz pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w nocą i przy trudnych warunkach atmosferycznych. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze.

Źródło: KP PSP w Braniewie / KPP w Ostródzie

