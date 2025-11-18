Nawet -10 stopni. Siarczysty mróz w Polsce jest już pewny. Wiemy, kiedy to nastąpi

Zimowa aura w Polsce to efekt napływu arktycznej masy powietrza.

Noc z wtorku na środę (18/19 listopada) przyniesie mrozy, szczególnie na południu kraju.

Sprawdź, gdzie termometry wskażą nawet -10°C i kiedy możemy spodziewać się ocieplenia!

Od kilku dni w Polsce nie ma już śladu po słonecznej, jesiennej aurze. Zastąpiła ją pogoda ewidentnie kojarząca się z zimą. Za tak diametralną zmianę odpowiada mroźna, arktyczna masa powietrza napływającą z północnego zachodu i północy Europy. Szczególnie zimno będzie w nocy z wtorku na środę (18/19 listopada). Mroźno będzie niemal w całym kraju, za wyjątkiem terenów nadmorskich. Tam termometry wskażą w nocy do 3°C.

Na pozostałym obszarze będzie znacznie chłodniej, szczególnie w południowej części kraju. Na południowym wschodzie temperatura od -7°C do -4°C. Najzimniej będzie oczywiście w kotlinach karpackich, gdzie termometry wskażą od -10°C do -8°C.

Co jeszcze wiadomo o pogodzie nadchodzącej nocy? Pochmurno w północnej Polsce i tam okresami popada słaby deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w rejonie wybrzeża - śnieg. Na północy możliwe też mgły. Na pozostałym obszarze zachmurzenie niewielkie, bez opadów.

Zanim w Polsce zrobi się bardzo zimno, czeka nas dzień ze słabymi, przelotnymi opadami w północnej Polsce. Spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg, nad morzem możliwa także krupa śnieżna. - Lokalnie na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym i możliwe burze, w rejonie środkowego wybrzeża wysokość opadów do 15 m - zapowiada IMGW. Temperatura maksymalna od 1°C do 6°C, mróz jedynie miejscami w kotlinach karpackich. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, na północy lokalnie w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zamiecie śnieżne. Rano na południu i na Pomorzu miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie - prognozuje IMGW.

Czy to zapowiedź potężnego uderzenia zimy? Mróz sięgający dwucyfrowych wartości wróci do Polski również w nocy ze środy na czwartek (19/20 listopada). W ciągu dnia temperatura maksymalna nieznacznie powyżej zera. Ocieplenie ma przyjść w weekend, konkretnie w niedzielę (23 listopada). Więcej szczegółów w artykule Fala chłodu nad Polską. Wiemy, kiedy zrobi się cieplej. Padła konkretna data

Źródło: IMGW

