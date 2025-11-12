Nowa pogoda na Boże Narodzenie! Mamy zwrot akcji. Tylko spójrzcie na Wigilię

- Prognoza długoterminowa na Boże Narodzenie 2025 coraz bardziej interesuje Polaków. W tym roku mamy sporo dni wolnych od pracy, więc nasi rodacy chcą już zaplanować okres świąteczny. Wiele wskazuje na to, że pogoda przygotowała na tę okazję solidny, zimowy podmuch.
- Jeżeli sprawdzą się prognozy długoterminowe na Wigilię (środa, 24 grudnia 2025), to będziemy trząść się z zimna, a za oknami zrobi się biało! Taki scenariusz to w ostatnich latach rzadkość. Stęsknieni za białymi świętami wreszcie się doczekają!
- W poniższym materiale sprawdzamy pogodę na Boże Narodzenie pod kątem modeli i wyliczeń ekspertów.
Nowa pogoda na Boże Narodzenie 2025
Po listopadowym długim weekendzie Polacy coraz chętniej spoglądają w kierunku świąt Bożego Narodzenia. W sklepach pojawiają się już świąteczne dekoracje, Mikołajowie i propozycje prezentowe. Planowanie końcówki grudnia wchodzi w kolejną fazę. W tym roku będziemy mieli dużo czasu na świętowanie. 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy, więc aż do 28 grudnia większość będzie mogła się spotykać w rodzinnym gronie. Pozostaje pytanie, jaka pogoda będzie nam towarzyszyć w trakcie Bożego Narodzenia 2025? Specjalistyczny model pogodowy CFS pokazuje m.in. śnieżny grudzień. Coraz więcej wskazuje na scenariusz z białymi świętami. Mało tego, opadom śniegu mają towarzyszyć niskie temperatury!
Wigilia z opadami śniegu mrozem? Prognoza długoterminowa na grudzień
Na mapie z modelem CFS pokazaliśmy ogólny zarys tego, co może nas czekać w grudniu 2025 roku. Szczegóły przeanalizowali m.in. pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl i twórcy serwisu pogoda.interia.pl. Ciekawie wygląda pogoda na Wigilię. Z prognozy długoterminowej wynika, że termometry w ciągu dnia mogą pokazać -2 stopnie Celsjusza na nizinach. Do tego dochodzą opady śniegu, które są prognozowane na dni 23-24 grudnia. Przy takich temperaturach biały puch może się utrzymywać na ulicach i chodnikach. W przydomowych ogródkach Mikołajom będą towarzyszyć bałwanki.
Z prognoz długoterminowych na końcówką grudnia wynika ponadto, że 25-26 grudnia to kolejne temperatury na minusie, a jeśli pojawią się wartości dodatnie, to nie przekroczą 3 stopni. 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) może przynieść nawet 6 centymetrów śniegu! Ponownie mówimy tutaj o terenach nizinnych. W górach przybędzie zdecydowanie więcej śniegów.
Przypominamy, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny. W tej chwili widać w nich dominacje zimowej aury, ale to jeszcze nie jest pewny scenariusz. Wyliczenia modeli i prognozy tygodniowe będziemy aktualizować w naszym serwisie.