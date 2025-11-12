Nowa pogoda na Boże Narodzenie! Mamy zwrot akcji. Tylko spójrzcie na Wigilię

Prognoza długoterminowa na Boże Narodzenie 2025 coraz bardziej interesuje Polaków. W tym roku mamy sporo dni wolnych od pracy, więc nasi rodacy chcą już zaplanować okres świąteczny. Wiele wskazuje na to, że pogoda przygotowała na tę okazję solidny, zimowy podmuch.

Jeżeli sprawdzą się prognozy długoterminowe na Wigilię (środa, 24 grudnia 2025), to będziemy trząść się z zimna, a za oknami zrobi się biało! Taki scenariusz to w ostatnich latach rzadkość. Stęsknieni za białymi świętami wreszcie się doczekają!

W poniższym materiale sprawdzamy pogodę na Boże Narodzenie pod kątem modeli i wyliczeń ekspertów.

Nowa pogoda na Boże Narodzenie 2025

Po listopadowym długim weekendzie Polacy coraz chętniej spoglądają w kierunku świąt Bożego Narodzenia. W sklepach pojawiają się już świąteczne dekoracje, Mikołajowie i propozycje prezentowe. Planowanie końcówki grudnia wchodzi w kolejną fazę. W tym roku będziemy mieli dużo czasu na świętowanie. 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy, więc aż do 28 grudnia większość będzie mogła się spotykać w rodzinnym gronie. Pozostaje pytanie, jaka pogoda będzie nam towarzyszyć w trakcie Bożego Narodzenia 2025? Specjalistyczny model pogodowy CFS pokazuje m.in. śnieżny grudzień. Coraz więcej wskazuje na scenariusz z białymi świętami. Mało tego, opadom śniegu mają towarzyszyć niskie temperatury!

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda długoterminowa na końcówkę 2025 i początek 2026 roku - model CFS

Wigilia z opadami śniegu mrozem? Prognoza długoterminowa na grudzień

Na mapie z modelem CFS pokazaliśmy ogólny zarys tego, co może nas czekać w grudniu 2025 roku. Szczegóły przeanalizowali m.in. pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl i twórcy serwisu pogoda.interia.pl. Ciekawie wygląda pogoda na Wigilię. Z prognozy długoterminowej wynika, że termometry w ciągu dnia mogą pokazać -2 stopnie Celsjusza na nizinach. Do tego dochodzą opady śniegu, które są prognozowane na dni 23-24 grudnia. Przy takich temperaturach biały puch może się utrzymywać na ulicach i chodnikach. W przydomowych ogródkach Mikołajom będą towarzyszyć bałwanki.

Z prognoz długoterminowych na końcówką grudnia wynika ponadto, że 25-26 grudnia to kolejne temperatury na minusie, a jeśli pojawią się wartości dodatnie, to nie przekroczą 3 stopni. 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) może przynieść nawet 6 centymetrów śniegu! Ponownie mówimy tutaj o terenach nizinnych. W górach przybędzie zdecydowanie więcej śniegów.

Przypominamy, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny. W tej chwili widać w nich dominacje zimowej aury, ale to jeszcze nie jest pewny scenariusz. Wyliczenia modeli i prognozy tygodniowe będziemy aktualizować w naszym serwisie.