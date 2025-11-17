Kolumbijczyk dachował na śliskiej drodze. 32-latek nie powinien wsiadać za kierownicę!

Kolumbijczyk z zakazem dachował citroenem. Niebezpiecznie pod Bytowem

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, na drodze wojewódzkiej 212 pomiędzy Wojskiem a Lipnicą doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W poniedziałek (17 listopada) rano, jak wstępnie ustalili mundurowi, 32-letni kierowca citroena nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca jechał sam, był trzeźwy. Policjanci sprawdzili, że Kolumbijczyk ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

