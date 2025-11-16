Dwie trumny, jeden błąd. Maja i Kinga miały przed sobą całe życie. Płacz na pogrzebie rozdzierał serca

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Konsultacja: jch
2025-11-16 12:52

Zamiast przyszłości – grób. Zamiast śmiechu – cisza rozdzierana szlochem. Kurowo, godzina 2 nad ranem. Volkswagen passat roztrzaskany o drzewo. Za kierownicą 17-letni Michał G. Bez prawa jazdy. Po alkoholu. Obok niego siedziały dwie dziewczyny. Maja (16 l.) i Kinga (17 l.). Już nigdy nie wróciły do domu.

Dwie trumny, jeden błąd. Maja i Kinga miały przed sobą całe życie. Płacz na pogrzebie rozdzierał serca

i

Autor: FOT I REPRODUKCJA: TON

To nie była scena z filmu. To była rzeczywistość. I to ta najokrutniejsza. Michał G., według prokuratury, wsiadł za kierownicę świadomie łamiąc wszystko, co się da: nie miał uprawnień, miał alkohol w wydychanym powietrzu (0,3 promila), a mimo to ruszył. Kilka kilometrów później – drzewo. I tragedia. - To była wiosna życia. Przed nią jeszcze tak wiele marzeń, planów, zadań – mówił ksiądz nad trumną Mai. Ludzie nie kryli łez. W kościele, gdzie trwał pogrzeb Kingi, panowała grobowa cisza. Tylko jedno było słychać – przeraźliwy szloch jej matki. Ten dźwięk rozdzierał serca bardziej niż jakiekolwiek słowa.

W sobotę, 15 listopada, w dwóch kościołach trwały dwa pogrzeby. Dwie nastolatki, przyjaciółki. Zginęły tego samego dnia, w tym samym aucie. Na zdjęciach z mszy: trumny, róże, młodzież w zielonych czapkach szkolnych, a w oczach – szok i bezradność.

„Macie tylko jedno życie. To nie gra komputerowa. W życiu nie ma opcji od nowa” – grzmiał duchowny na pogrzebie Kingi. Słowa wbijały się w dusze młodych jak gwoździe. Nikt nie przewracał oczami. Nikt nie patrzył w telefon. Bo to mogła być ich koleżanka. Ich siostra. Ich dziewczyna. A Michał G. mógł być ich kumplem.

Pogrzeb 16-letniej Mai
9 zdjęć

„Przebaczenie nie oznacza zgody na zło. Ale nie pozwólcie, by gniew zatruł wasze serca” – mówił kapłan. To nie było kazanie. To był krzyk rozsądku skierowany do pokolenia, które często nie zna granic.

Pogrzeb 16-letniej Kingi. Razem z koleżanką zginęła w tragicznym wypadku
18 zdjęć

Dziś wielu próbuje odpowiedzieć: jak to się mogło stać? Ale pytanie powinno brzmieć inaczej: dlaczego to wciąż się dzieje? Dlaczego w 2025 roku w Polsce nastolatkowie jeżdżą po nocach autami bez prawka, po alkoholu? Gdzie są rodzice? Gdzie są granice? Gdzie jest lęk przed śmiercią?

Michał G. trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Odpowie jak dorosły, bo decyzję też podjął jak dorosły. Tyle że ze skutkami, które przekraczają ludzką wyobraźnię.

Na grobie Mai – białe róże, zdjęcie, milczące spojrzenia bliskich. Na grobie Kingi – wstęga od rodziców i kartka z napisem: „Ukochanej córeczce”. Na drzewie przy drodze – blizna po uderzeniu i znicze. I niech to drzewo zostanie tam na zawsze. Jak pomnik głupoty i przestroga.

"Maja dalej z nami jest, bo miłość trwa. A życie – choć się zmienia – nie kończy się" – mówił ksiądz. Ale jedno trzeba dodać: miłość nie przywróci życia. Miłość nie cofnie zapłonu. Tylko rozsądek może ocalić tych, którzy dziś jeszcze żyją.

Nastolatkowie wylecieli w powietrze. Kierowca staranował ich na oczach policji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK