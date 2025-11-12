Dwie nastolatki zginęły po uderzeniu volkswagena w drzewo. 17-letni Michał G. trafił za kratki

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-12 16:39

W wypadku samochodowym w Kurowie zginęły dwie nastolatki w wieku 16 i 17 lat. Autem kierował ich znajomy, 17-letni Michał G., który nie miał uprawnień. Chłopak bez wiedzy rodziców zabrał kluczyki do volkswagena i ruszył w feralną podróż, która zakończyła się uderzeniem w drzewo. W organizmie miał 0,3 promila alkoholu. Prokuratura Rejonowa w Wejherowie postawiła mu zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

  • 17-letni Michał G. został aresztowany na trzy miesiące po tym, jak spowodował śmiertelny wypadek w Kurowie (woj. pomorskie), w którym zginęły dwie nastolatki.
  • Do zdarzenia doszło 11 listopada w nocy. Chłopak kierował samochodem bez uprawnień i po spożyciu alkoholu, po czym zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
  • Nastolatek przyznał się do winy i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-letni kierowca trafił do aresztu

Dramat rozegrał się w Święto Niepodległości, około godziny 2:30 w nocy. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w Kurowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący volkswagenem passatem 17-letni Michał G. stracił panowanie nad pojazdem. – Z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo – przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Siła uderzenia była ogromna. Na miejscu zginęły dwie pasażerki – 16-latka i 17-latka. Były to koleżanki kierowcy. Sam Michał G. doznał urazu ręki i trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu miał 0,3 promila alkoholu. Śledczy wciąż czekają na szczegółowe wyniki badań krwi, które ostatecznie określą stopień jego nietrzeźwości.

Po opuszczeniu szpitala 17-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Tam usłyszał poważne zarzuty. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Mariusz Duszyński, Michałowi G. zarzuca się nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także kierowanie pojazdem bez uprawnień i po spożyciu alkoholu.

– Michał G. niedawno skończył 17 lat i jak każdy odpowiada na zasadach kodeksu karnego – podkreślił prokurator Duszyński w rozmowie z PAP. Oznacza to, że nastolatek będzie sądzony jak dorosły. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Wejherowie zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Tajemnicze zniknięcie Polki i jej 6-letniego syna! Ślad urywa się w Niemczech

17-latek przyznał się do winy. Co powiedział śledczym po wypadku w Kurowie?

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że feralnej nocy obie nastolatki przebywały w mieszkaniu Michała G. To właśnie wtedy chłopak, nie informując o niczym swoich rodziców, zabrał kluczyki do samochodu i postanowił zabrać koleżanki na przejażdżkę. Ta brawurowa i nieodpowiedzialna decyzja zakończyła się tragedią.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jak zaznaczył prokurator Duszyński, z treści jego zeznań wynika, ile i jakiego rodzaju alkohol spożył przed wejściem za kierownicę. Co więcej, tuż po wypadku to właśnie on wezwał pomoc i próbował ratować swoje koleżanki, podejmując próbę reanimacji. – Podejrzany nastolatek wyraził skruchę i żałuje tego, co się stało – dodał prokurator w rozmowie z PAP.

Smiertelny wypadek w Kurowie
4 zdjęcia
Super Express Google News
Zabójstwo w Szczecinku
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
WYPADEK ŚMIERTELNY
ARESZT