16- i 17-latka nie żyją! Ich kolega rozbił się o drzewo. Nocna makabra w Kurowie

Dwie nastolatki w wieku 16 i 17 lat zginęły w wypadku, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 11 listopada w Kurowie w powiecie wejherowskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policja, obie ofiary podróżowały razem z 17-letnim kierowcą, który stracił panowanie nad volkswagenem i uderzył w drzewo. Chłopak nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kurowo. 16- i 17-latka zginęły w wypadku

Policja w Wejherowie bada przyczyny wypadku w Kurowie, w którym zginęły 16- i 17-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 11 listopada, ok. godz. 2.30. Dziewczyny podróżowały jako pasażerki osobowym volkswagenem, który prowadził 17-letni chłopak.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosły pasażerki pojazdu: 16- i 17-latka - przekazała, asp. Karolina Pruchniak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 

17-latek trafił do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań - jak dodają mundurowi, chłopak nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratury.

Smiertelny wypadek w Kurowie
