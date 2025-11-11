16- i 17-latka nie żyją! Ich kolega rozbił się o drzewo. Nocna makabra w Kurowie

Kurowo. 16- i 17-latka zginęły w wypadku

Policja w Wejherowie bada przyczyny wypadku w Kurowie, w którym zginęły 16- i 17-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 11 listopada, ok. godz. 2.30. Dziewczyny podróżowały jako pasażerki osobowym volkswagenem, który prowadził 17-letni chłopak.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosły pasażerki pojazdu: 16- i 17-latka - przekazała, asp. Karolina Pruchniak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

17-latek trafił do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań - jak dodają mundurowi, chłopak nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.