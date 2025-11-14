W Lipnicy na DW 212 doszło rano do potrącenia dwóch 15-latek na pasach

Nastolatki zostały uderzone przez 44-letnią kierującą seatem

Jedna z dziewczynek w ciężkim stanie trafiła do szpitala śmigłowcem LPR

Druga poszkodowana nie wymagała hospitalizacji

Policja i prokurator zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia

Droga jest zablokowana, a służby apelują o ostrożność

W piątek rano na drodze wojewódzkiej nr 212 w Lipnicy doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch nastolatek. Tuż przed godziną 7 kierująca seatem 44-letnia kobieta potrąciła dwie 15-latki, które przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna z dziewczynek doznała ciężkich obrażeń głowy i została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku. Druga 15-latka nie wymagała hospitalizacji. Wiadomo, że 44-latka była trzeźwa. Wracała z pracy.

Policjanci pracują na miejscu. Zabezpieczane są ślady, a technik kryminalistyki wykonuje szczegółowe oględziny pojazdu i przejścia dla pieszych. Droga wojewódzka 212 jest obecnie zablokowana, co powoduje utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o szczególną ostrożność.