Wypadek na trasie pod Oleckiem! 32-latka w szpitalu, droga zablokowana

Wypadek na trasie Wieliczki-Kleszczewo! 32-latka w szpitalu, droga zablokowana

Do zdarzenia doszło w piątek (21 listopada) w godzinach porannych na trasie Wieliczki-Kleszczewo. O godzinie 9:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olecku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i policję.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 32-letnia kierująca pojazdem nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze. W wyniku tego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo.

„Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 32-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze, zjechała na pobocze, a następnie uderzyła w drzewo” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Olecku.

Dzień wcześniej na drodze wojewódzkiej pomiędzy Nidzicą a Napiwodą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 18-letni kierowca mercedesa na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku renault.

Dwoje pasażerów z mercedesa doznało obrażeń i zostali oni przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitali w Działdowie i w Olsztynie. Kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali 18-latkowi prawo jazdy. Teraz będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.

W piątek (21 listopada) po godz. 7 ełccy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym na trasie S61 na wysokości miejscowości Milewo. – Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca hyundaiem, prawdopodobnie po tym, jak wpadła w poślizg, zatrzymała się na pasie awaryjnym – mówi w rozmowie z „Super Expressem” asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.