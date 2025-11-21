Zderzenie osobówek i ciężarówki. Dwie osoby poszkodowane, poważne utrudnienia

Dramat na S61. Zderzenie osobówek i ciężarówki. Dwie osoby w szpitalu!

W piątek (21 listopada) po godz. 7 ełccy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym na trasie S61 na wysokości miejscowości Milewo. – Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca hyundaiem, prawdopodobnie po tym, jak wpadła w poślizg, zatrzymała się na pasie awaryjnym – mówi w rozmowie z „Super Expressem” asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Jadące za nią dwa samochody ciężarowe zjechały na lewy pasa ruchu, aby ominąć osobówkę. Niestety, w tym momencie, na tył jednej z ciężarówek najechał kierowca audi, jadący lewym pasem.

22-letnia kierująca hyundaiem i 26-letni pasażer audi trafili do szpitala. Kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Wszelkie okoliczności na miejscu wypadku wyjaśniają policjanci. Warto zdjąć nogę z gazu, szczególnie, że w piątek (21 listopada) rano drogi w woj. warmińsko-mazurskim są śliskie.

Źródło: KPP w Ełku

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

