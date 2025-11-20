Adwokat zszokował słowami o "trumnach na kółkach". Ważna decyzja ws. Pawła K.

Sąd wyznaczył termin apelacji w sprawie adwokata Pawła K., oskarżonego o śmiertelny wypadek w 2021 roku.

Zarówno obrońcy, jak i prokurator oraz oskarżyciele posiłkowi złożyli apelacje, każdy z innym żądaniem.

Sprawa dotyczy zderzenia, w którym zginęły dwie kobiety, a adwokat został skazany na 2 lata więzienia.

Apelację wnieśli obrońcy Pawła K.. Z kolei prokurator oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych złożyli apelacje, w których domagają się zaostrzenia wyroku orzeczonego wobec oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie pierwotnie wyznaczył termin rozprawy odwoławczej w tej sprawie na 20 listopada 2025 r., lecz z uwagi na wniosek pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych termin ten został zmieniony na 15 stycznia 2026 r.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 26 września 2021 r. na drodze wojewódzkiej nr 595 w pobliżu miejscowości Stare Włóki w gminie Barczewo (woj. warmińsko-mazurskie). Według ustaleń prokuratora, Paweł K., kierując wówczas osobowym mercedesem, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Oskarżony przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu, czym doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego polegającego na zderzeniu mercedesa z prawidłowo jadącym z przeciwka samochodem marki Audi 80. W rezultacie kobieta kierująca audi oraz pasażerka audi poniosły śmierć na miejscu wypadku.

- wyjaśnia sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Proces w rozpoczął się 27 lutego 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Paweł K. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odpowiadając na pytania sądu zaprzeczył zarzutowi prokuratora, że zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym miała poruszać się kobieta kierująca audi.

Postępowanie w tej sprawie miało złożony charakter. Wymagało m.in. uzyskania uzupełniających opinii biegłych specjalistów, w tym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz odczytu i analizy danych z systemów informatycznych pojazdu, jak również uzyskania zupełnie nowych opinii, co miało bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu trwania tego procesu.

- wyjaśnia Adam Barczak.

11 kwietnia 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Pawła K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, modyfikując jednak opis tego czynu poprzez przyjęcie, że oskarżony krytycznego dnia umyślnie w zamiarze ewentualnym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując swoim pojazdem nie obserwował dostatecznie przedpola samochodu i nie utrzymał koncentracji uwagi na sytuacji na drodze, a przez to nie kontrolował toru jazdy prowadzonego przez siebie pojazdu.

W wyniku tego oskarżony przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał pojazdem na lewą stronę drogi, doprowadzając do zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem marki Audi 80. Następstwem spowodowanego przez oskarżonego wypadku była śmierć dwóch kobiet podróżujących pojazdem audi.

- informuje rzecznik olsztyńskiego sądu.

Sąd Rejonowy wymierzył za to Pawłowi K. karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Ponadto, sąd orzekł od oskarżonego na rzecz siedmiorga oskarżycieli posiłkowych (bliskich ofiar wypadku) nawiązki w kwotach od 5 do 30 tys. zł w zależności od stopnia pokrewieństwa. Oskarżony został również obciążony kosztami sądowymi.