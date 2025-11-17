Dramat na pasach. Kierowca renault potrącił pieszego. Tragiczne wieści ze szpitala!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-17 8:32

Dramat na przejściu dla pieszych w Olsztynie. Na alei Wojska Polskiego 49-letni kierowca renault potrącił pieszego. 58-letni mężczyzna zmarł w szpitalu. Szczegóły w dalszej części artykułu.

przejście dla pieszych

Autor: Pixabay.com
Olsztyn. Kierowca renault potrącił pieszego. 58-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 listopada) po godz. 16 na alei Wojska Polskiego w Olsztynie. Dzień był mglisty, padał deszcz, co utrudniało poruszanie się po olsztyńskich drogach. – Z tego, co ustalili mundurowi wynika, że 49-letni kierujący renault nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię i potrącił go, gdy ten znajdował się na pasach – mówi podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Poszkodowany 58-latek został przewieziony do szpitala, lecz po ponad godzinie od zdarzenia, lekarze poinformowali policjantów, że mężczyzna zmarł. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, pobrano mu krew do badań toksykologicznych. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toku śledztwa.

Źródło: KMP w Olsztynie

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy rozglądasz się przechodząc przez przejście dla pieszych?

POTRĄCENIE PIESZEGO
POLICJA OLSZTYN