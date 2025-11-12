Ostatnia randka Huberta i Mileny. Zakochani roztrzaskali się 300 metrów od domu

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Konsultacja: eitor
2025-11-12 10:16

Światła karetek, pogięta blacha, teraz znicze pod drzewem i złamana młodość. To nie scena z filmu. To tragiczny finał niedzielnego wypadku w Bronowie (województwo warmińsko-mazurskie). Dwoje młodych zakochanych jechało na kolację. Nie dojechali. Hubert zginął na miejscu, Milena walczy o życie.

  • Policja w Iławie bada szczegółowe przyczyny wypadku pod Suszem na drodze wojewódzkiej nr 521. 20-letni Hubert zginął, a jego dziewczyna Milena walczy o życie.
  • Młodzi zakochani jechali na kolację. Niestety, to była ich ostatnia randka. Dramat rozegrał się się 300 metrów od domu młodego mężczyzny.
  • Znamy wstępne ustalenia policji w sprawie tej tragedii. Służby nieustannie apelują o ostrożność na drogach!

Tragedia pod Suszem. Młodzi zakochani roztrzaskali się blisko domu

Hubert B. (†20 l.) – środkowy pomocnik UKS Orzeł Ulnowo, wcześniej zawodnik KS Unia Susz. Niedawno ogłoszony jako "Transfer nr 2". Młody talent, dusza drużyny, chłopak z charakterem. Marzył o karierze, o życiu z Mileną - dziewczyną, która przyjechała do niego specjalnie na długi weekend. Mieli plany. Wystarczyła chwila. To była niedziela, 9 listopada. Mokra droga. Liście przyklejone do asfaltu jak smar, mgła, mżawka, listopadowa szarówka. Hubert odebrał Milenę (18 l.) z dworca w Suszu. Wsiedli do wysłużonego audi. Zbliżali się do jego domu w Bronowie. Zabrakło im 300 metrów. Hubert wyprzedzał inny samochód. Stracił przyczepność. Auto wpadło w poślizg i bokiem uderzyło w przydrożne drzewo. Zderzenie było miażdżące. Z samochodu został pogięty wrak, koła do góry, silnik oderwany. Na miejscu akcja ratownicza - strażacy rozcinali wrak, ratownicy rzucili się do pomocy.

- Audi jechało z nadmierną prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych - powiedziała mł. asp. Anna Sznarkowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

"Miał głowę na karku, nie był szaleńcem"

Hubert zginął na miejscu. Milena w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Przeszła operację, lekarze walczą nadal o jej życie. Ma rozległe obrażenia wewnętrzne i złamania. - Miał głowę na karku, nie był szaleńcem - mówi nam znajomy Huberta. - Ale ta droga, pełna liści, wąska. Gdyby nie te drzewa, to dziś byśmy nie rozmawiali - dodaje w rozmowie z reporterem Super Expressu.

Jesień co roku zbiera krwawe żniwo. Liście, woda, zimny asfalt - śmiertelne połączenie. I jeszcze te piekielne drzewa tuż przy jezdni. "Ile osób jeszcze musi zginąć, żeby ktoś coś z tym zrobił?" - zastanawia się lokalna społeczność. Hubert miał talent, pokorę i serce do piłki. Był koleżeński, waleczny, pełen energii. Milena - uśmiechnięta, zakochana, z pasją do sportu. Zamiast wieczoru razem rozegrał się dramat. To miała być tylko niedzielna randka. Jak się okazała - ostatnia. Rodzinie i bliskim zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

Galeria SE: Młodzi zakochani zginęli w wypadku pod Suszem. Mamy zdjęcia z miejsca tragedii

Ostatnia randka Huberta i Mileny. Roztrzaskali się o drzewo. 300 metrów od domu.
12 zdjęć

Polecany artykuł:

Potężny wybuch gazu. Ponad 100 osób bez swojego dachu nad głową, jest decyzja i…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARMIŃSKO-MAZURSKIE WYPADEK