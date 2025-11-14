Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna szuka pracowników

W przyszłym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje zatrudnić aż 120 nowych funkcjonariuszy. To jedna z największych akcji rekrutacyjnych w regionie, który od lat zmaga się z wysokim bezrobociem. Formacja kusi kandydatów pewną, stabilną służbą aż do emerytury, atrakcyjnym uposażeniem oraz licznymi dodatkami finansowymi.

6700 zł netto na najniższym stanowisku. Tak płacą w Straży Granicznej

Straż Graniczna zachęca do wstąpienia w swoje szeregi nie tylko stabilnością zatrudnienia, ale też wysokimi zarobkami na start. Najniższe stanowiska w służbie stałej gwarantują średnio:

ponad 6700 zł netto dla osób do 26. roku życia,

około 6200 zł netto dla osób po 26. roku życia.

Już w służbie przygotowawczej, czyli na etapie szkolenia trwającego ok. cztery miesiące, funkcjonariusz otrzymuje:

ok. 5800 zł netto (osoby do 26 lat),

ponad 5300 zł netto (osoby powyżej 26 lat).

Po szkoleniu, na stanowisku młodszego asystenta lub kontrolera, zarobki rosną do:

niemal 6400 zł netto (osoby do 26 lat),

ok. 5900 zł netto (osoby powyżej 26 lat).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te zawody mogą zniknąć przez AI

Dodatki i świadczenia. Co jeszcze przysługuje strażnikom?

Pensja to tylko część atrakcyjnego pakietu. Funkcjonariusze mogą liczyć na szereg dodatków i świadczeń, takich jak:

dodatek za stopień,

dodatek służbowy lub funkcyjny,

nagroda roczna,

zasiłek na zagospodarowanie,

dodatkowe wynagrodzenie za zadania wykraczające poza obowiązki,

świadczenie motywacyjne i za długoletnią służbę,

rekompensata za nadgodziny,

zwrot kosztów dojazdu do 30 km,

pomoc finansowa na zakup mieszkania lub domu,

równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.

Jak więc widać, to oferta, która w regionie o trudnej sytuacji na rynku pracy może być szczególnie atrakcyjna.

Sonda Podoba Ci się praca w straży granicznej? Tak Nie Nie wiem