6700 zł netto na start i gwarancja pracy do emerytury. Rusza duży nabór w regionie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-14 1:26

6700 zł netto na najniższym stanowisku, stabilne zatrudnienie do emerytury, liczne dodatki i aż 120 nowych etatów w przyszłym roku - taka oferta pojawiła się w jednym z kluczowych sektorów pracy w regionie w województwie warmińsko-mazurskim.

Straż Graniczna: Służby białoruskie obrzucały kamieniami polskie patrole

i

Autor: Tomasz Matuszkiewicz Straż Graniczna: Służby białoruskie obrzucały kamieniami polskie patrole
Super Express Google News

Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna szuka pracowników

W przyszłym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje zatrudnić aż 120 nowych funkcjonariuszy. To jedna z największych akcji rekrutacyjnych w regionie, który od lat zmaga się z wysokim bezrobociem. Formacja kusi kandydatów pewną, stabilną służbą aż do emerytury, atrakcyjnym uposażeniem oraz licznymi dodatkami finansowymi.

Polecany artykuł:

Te osoby mają sanatorium za darmo. Nie zapłacą ani grosza

6700 zł netto na najniższym stanowisku. Tak płacą w Straży Granicznej

Straż Graniczna zachęca do wstąpienia w swoje szeregi nie tylko stabilnością zatrudnienia, ale też wysokimi zarobkami na start. Najniższe stanowiska w służbie stałej gwarantują średnio:

  • ponad 6700 zł netto dla osób do 26. roku życia,
  • około 6200 zł netto dla osób po 26. roku życia.

Już w służbie przygotowawczej, czyli na etapie szkolenia trwającego ok. cztery miesiące, funkcjonariusz otrzymuje:

  • ok. 5800 zł netto (osoby do 26 lat),
  • ponad 5300 zł netto (osoby powyżej 26 lat).

Po szkoleniu, na stanowisku młodszego asystenta lub kontrolera, zarobki rosną do:

  • niemal 6400 zł netto (osoby do 26 lat),
  • ok. 5900 zł netto (osoby powyżej 26 lat).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te zawody mogą zniknąć przez AI

Te zawody mogą zniknąć przez AI
11 zdjęć

Dodatki i świadczenia. Co jeszcze przysługuje strażnikom?

Pensja to tylko część atrakcyjnego pakietu. Funkcjonariusze mogą liczyć na szereg dodatków i świadczeń, takich jak:

  • dodatek za stopień,
  • dodatek służbowy lub funkcyjny,
  • nagroda roczna,
  • zasiłek na zagospodarowanie,
  • dodatkowe wynagrodzenie za zadania wykraczające poza obowiązki,
  • świadczenie motywacyjne i za długoletnią służbę,
  • rekompensata za nadgodziny,
  • zwrot kosztów dojazdu do 30 km,
  • pomoc finansowa na zakup mieszkania lub domu,
  • równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.

Jak więc widać, to oferta, która w regionie o trudnej sytuacji na rynku pracy może być szczególnie atrakcyjna.

Sonda
Podoba Ci się praca w straży granicznej?
Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata
Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRACA
STRAŻ GRANICZNA