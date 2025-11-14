Spis treści
Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna szuka pracowników
W przyszłym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje zatrudnić aż 120 nowych funkcjonariuszy. To jedna z największych akcji rekrutacyjnych w regionie, który od lat zmaga się z wysokim bezrobociem. Formacja kusi kandydatów pewną, stabilną służbą aż do emerytury, atrakcyjnym uposażeniem oraz licznymi dodatkami finansowymi.
6700 zł netto na najniższym stanowisku. Tak płacą w Straży Granicznej
Straż Graniczna zachęca do wstąpienia w swoje szeregi nie tylko stabilnością zatrudnienia, ale też wysokimi zarobkami na start. Najniższe stanowiska w służbie stałej gwarantują średnio:
- ponad 6700 zł netto dla osób do 26. roku życia,
- około 6200 zł netto dla osób po 26. roku życia.
Już w służbie przygotowawczej, czyli na etapie szkolenia trwającego ok. cztery miesiące, funkcjonariusz otrzymuje:
- ok. 5800 zł netto (osoby do 26 lat),
- ponad 5300 zł netto (osoby powyżej 26 lat).
Po szkoleniu, na stanowisku młodszego asystenta lub kontrolera, zarobki rosną do:
- niemal 6400 zł netto (osoby do 26 lat),
- ok. 5900 zł netto (osoby powyżej 26 lat).
Dodatki i świadczenia. Co jeszcze przysługuje strażnikom?
Pensja to tylko część atrakcyjnego pakietu. Funkcjonariusze mogą liczyć na szereg dodatków i świadczeń, takich jak:
- dodatek za stopień,
- dodatek służbowy lub funkcyjny,
- nagroda roczna,
- zasiłek na zagospodarowanie,
- dodatkowe wynagrodzenie za zadania wykraczające poza obowiązki,
- świadczenie motywacyjne i za długoletnią służbę,
- rekompensata za nadgodziny,
- zwrot kosztów dojazdu do 30 km,
- pomoc finansowa na zakup mieszkania lub domu,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.
Jak więc widać, to oferta, która w regionie o trudnej sytuacji na rynku pracy może być szczególnie atrakcyjna.