Młody kierowca mercedesa spowodował wypadek. Dwie osoby w szpitalu!

Wypadek pod Nidzicą. Mercedes zderzył się z renault. Dwie osoby w szpitalu

Nidziccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek (20 listopada) około godz. 18:30 na drodze wojewódzkiej W545 pomiędzy Nidzicą a Napiwodą.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 18-letni kierowca mercedesa na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku renault.

Dwoje pasażerów z mercedesa doznało obrażeń i zostali oni przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitali w Działdowie i w Olsztynie. Kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali 18-latkowi prawo jazdy. Teraz będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.

Źródło: KPP w Nidzicy

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy młodzi kierowcy jeżdżą bezpiecznie? TAK NIE