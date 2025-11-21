Chwile grozy na rondzie! Beczka z betonem runęła na jezdnię! Utrudnienia dla kierowców

Olsztyn. Betoniarka straciła beczkę na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej!

Chwile grozy w Olsztynie. W piątek (21 listopada) na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem betoniarki. - Z tego, co ustalili policjanci, wynika, że betoniarką kierował 23-letni mężczyzna. Był trzeźwy – mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Gdy betoniarka była na łuku ronda, beczka oderwała się od reszty pojazdu i runęła na rondo. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Utrudnienia w ruchu w Olsztynie

W związku z koniecznością usunięcia samochodu ciężarowego z Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Olsztynie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Przede wszystkim zatrzymany zostanie ruch ulicą Grunwaldzką do ronda, objazd został wyznaczony przez ulicę Szarych Szeregów.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Olsztynie

