W Barcianach mieszkańcy zdecydowali o losie wójt. Co dalej z Martą Kamińską?

Referendum w sprawie odwołania wójt gminy Barciany Marty Kamińskiej zostało unieważnione.

Niska frekwencja zadecydowała o nieważności głosowania, w którym wzięło udział zaledwie 19,35 proc. uprawnionych.

Mieszkańcy zarzucali wójt m.in. wzrost zadłużenia i brak dialogu, ale Kamińska odpierała te oskarżenia.

Jakie będą dalsze losy wójt Marty Kamińskiej i czy mieszkańcy Barcian podejmą kolejne kroki?

- Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Wójt gminy Barciany nie został odwołany - podano w protokole Gminnej Komisji ds. Referendum w Barcianach opublikowanym na stronie internetowej delegatury KBW w Olsztynie.

W referendum wzięło udział 880 osób (tj. 19,35 proc. uprawnionych). Oddano 873 ważne głosy. Za odwołaniem wójta było 840 głosujących, a przeciw - 33. Żeby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział 1497 osób, ponieważ w ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024 r., zagłosowały 2494 osoby. Gminne referendum w Barcianach było pierwszym przeprowadzonym w tej kadencji samorządu w woj. warmińsko-mazurskim.

- Prawda się zawsze broniła, broni i będzie bronić. Ci, co chcieli, żebym została, nie poszli na referendum – powiedziała w rozmowie z PAP wójt Marta Kamińska, proszona o skomentowanie wyników.

Marta Kamińska jest wójtem Barcian drugą kadencję. W wyborach w 2024 r. wygrała w pierwszej turze, uzyskując 50,99 proc. (1257) głosów. Startowała jako kandydatka bezpartyjna z komitetu „Razem możemy więcej - Koalicja Samorządowa".

O zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia gminnego referendum komisarz wyborczy w Olsztynie został powiadomiony pod koniec lipca 2025 r., a wniosek grupy mieszkańców gminy w tej sprawie wpłynął 22 września. Organizatorzy tej inicjatywy zarzucali wójt m.in. znaczny wzrost zadłużenia gminy, dążenie do zamknięcia trzech z czterech szkół podstawowych, brak dialogu z mieszkańcami, podwyżki lokalnych opłat i „puste obietnice". Wójt odpierała te zarzuty w trakcie kampanii referendalnej.

Wcześniej, w rozmowie z PAP, Kamińska oceniała, że sama przyczyniła się w pewien sposób do tego referendum, ponieważ - jak stwierdziła - odważnie powiedziała, że chce zlikwidować trzy placówki oświatowe ze względów demograficznych i ekonomicznych. Wszystkie placówki nadal funkcjonują, na likwidację nie wyraziło zgody kuratorium.