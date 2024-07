Anita Sokołowska zagra w nowej wersji "Trędowatej"? Wyznała, co sądzi o projekcie

Jakiś czas temu głośno było w sieci o tym, że TVP pracuje nad nową wersją "Trędowatej". Mało kto wie, że przed laty główną rolę w serialu zagrała właśnie Anita Sokołowska. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, co sądzi na temat pracy nad nową wersją.

Anita Sokołowska szczerze o nowej wersji "Trędowatej"

Anita Sokołowska w trakcie wywiadu wyjawiła, że według niej remake może się udać jedynie, kiedy osoby odpowiedzialne za pracę przy produkcji odpowiednio podejdą do tematu. Gwiazda wyznała, iż jest tam sporo dobrze napisanych postaci, dlatego według niej warto, jest przypomnieć, taką produkcję.

"No jakby spoko. Remaki są bardzo dobre, jeśli są zrobione z pochyleniem do tematu. Myślę, że to jest wspaniała powieść z pięknymi kobiecymi rolami, o miłości, jakaś taka charyzmatyczna też. Tam się bardzo dużo dzieje. Są świetnie napisane postaci, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł zrobić remake tego" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Zapytaliśmy także Sokołowską o to czy widziałaby kogoś w roli Stefci Rudeckiej. Według Anity jest sporo kandydatek do zagrania tej roli.

"Wiesz co nie, ale myślę, że jest tyle zdolnych, fajnych, utalentowanych, młodych aktorek, że na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem" - powiedziała nam Sokołowska.

Na nasz pomysł, aby Rudecką zagrała Julia Wieniawa, aktorka zareagowała entuzjastycznie. Według niej ważne są jednak dobrze wykonane zdjęcia próbne.

"Uważam, że Julia jest bardzo zdolna. Nie wiem, jak Julia w kostiumie gra, no bo to też trzeba mieć pewne predyspozycje i pewne cechy - nie takie współczesne, więc myślę, że dobre zdjęcia na wszystko odpowiedzą" - wyznała w rozmowie Anita Sokołowska.

Sokołowska zagra w nowej produkcji TVP?

Okazuje się, że jeśli Anita Sokołowska dostanie propozycję od TVP zagrania w "Trędowatej" chętnie z niej skorzysta. Gwiazda w rozmowie z nami wyznała, że doskonale odnalazłaby się w którejś z pobocznych ról.

"Już nie jako Stefcia Rudecka to jest dla mnie oczywiste. No właściwie tam jest kilka ról. No pewnie, że tak. Czekam na propozycje!" - wyznała nam rozbawiona Anita.

