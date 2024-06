Anita Sokołowska o pracy z Julią Wieniawą. Prawda wyszła na jaw

Anita Sokołowska w ostatnim czasie w polskim show-biznesie zrobiła niezłe zamieszanie. Jakiś czas temu zdecydowała, że odejdzie z kultowego serialu "Przyjaciółki", a parę miesięcy później wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami", który wygrała. Obecnie gwiazda skupia się na pracy w teatrze. Od jakiegoś czasu bierze też udział w pracach nad nowym filmem "Dalej jazda!". Na planie produkcji wciela się w rolę mamy Julii Wieniawy. W rozmowie z nami wyznała, jak jej się pracuje z młodą aktorką.

Anita Sokołowska o pracy z Julią Wieniawą

Na pytanie o to jak wygląda praca na planie, Anita śmiało stwierdziła, że praca dla niej jest niezauważalna. Według niej ekipa jest świetna, a czas w pracy mija bardzo szybko.

"Gra mi się niezauważalnie, co odczytuję jako plus. Atmosfera jest super na planie - cała ekipa, reżyser. Fabuła jest taka niewymuszona - cała ta historia, więc niezauważalnie, bo nawet nie czuję, jak mi mijają godziny i sceny" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" Anita Sokołowska.

Anitę Sokołowską zapytaliśmy również o to, jak to jest być mamą Julii Wieniawy. Okazuje się, że Sokołowskiej bardzo podoba się, że reżyser zadecydował o takim doborze aktorów.

"No wiesz, co wspaniale. Nie mogłam sobie lepszej filmowej córki wymarzyć. To jest bardzo śmieszne, ponieważ ja nawet nie wiem, ile Julia ma lat. (przyp. red. zdradziliśmy, że Wieniawa ma 25 lat) 25, więc jakbym się postarała szybko, to jest to możliwe" - wyjawiła nam Anita.

W dalszej części rozmowy Sokołowska przytoczyła pewną anegdotę. Okazuje się, że pierwszego dnia Wieniawa, wchodząc na plan zapytała o to czy to właśnie Sokołowska ma grać jej mamę, na to Anita odpowiedziała również pytaniem. Aktorka przyznała, że z Julią gra jej się bardzo dobrze.

"Bardzo śmieszna sytuacja. My z Julią się znamy z innych produkcji, np. grałyśmy razem w filmie i ona wchodzi i mówi: "Cześć mamo?", a ja: "Cześć córko?". Także bardzo spoko. My się lubimy z Julką" - wyznała w rozmowie z nami Anita Sokołowska.

Anita Sokołowska o pracy na planie filmu "Dalej Jazda!"