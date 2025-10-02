Na czerwonym dywanie pojawiły się włochate stopy! Wielka gwiazda zaskoczyła wszystkich

Ada Fijał jak zwykle postawiła na nietypowy look i zaskoczyła wszystkich, podczas wczorajszego wydarzenia "Dotykam = Wygrywam". Aktorka znana z dystansu do siebie i odważnych stylizacji, pojawiła się na ściance w… butach z futra!

Choć kampania, w której brała udział, dotyczyła poważnego tematu profilaktyki raka piersi, Ada Fijał postanowiła wnieść do niej odrobinę modowego humoru. Aktorka pojawiła się na evencie w niezwykłych butach, które wyglądały jak krzyżówka eleganckich pantofli i pluszowego misia. Futrzana faktura i zabawny kształt obuwia momentalnie przykuły uwagę wszystkich zgromadzonych gości. Niektórzy zaczęli żartować, że Ada przybyła… prosto z jakiegoś filmu fantasy, a jej nogi wydawały się niemal "włochate" w kontrastującym zestawieniu z elegancką stylizacją. Gwiazda najwyraźniej świadomie balansowała między powagą a żartem i trzeba przyznać, że udało jej się to znakomicie.  

Włochate stopy gwiazdy na imprezie. To trzeba zobaczyć!

Nie ma co ukrywać, Ada Fijał potrafi bawić się modą jak mało kto w polskim show-biznesie. Podczas wydarzenia "Dotykam = Wygrywam" większość gwiazd postawiła na elegancję i stonowane stylizacje, ale Ada postanowiła wyjść przed szereg. Futrzane buty w zestawieniu z klasycznym strojem wyglądały tak zaskakująco, że fotografowie dosłownie nie mogli oderwać od niej obiektywów! Sama aktorka doskonale wiedziała, że jej wybór wzbudzi emocje i z uśmiechem pozowała do zdjęć.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Ada przemyca modowy żart na czerwony dywan, od lat uchodzi za gwiazdę, która nie boi się ironii i odrobiny ekstrawagancji. Tym razem jednak wprowadziła nieco luzu do kampanii o bardzo poważnym przesłaniu. I trzeba przyznać, że zrobiła to z klasą, bo choć wszyscy komentowali jej "futrzane szaleństwo", to jednocześnie przypomnieli sobie, że najważniejsza jest profilaktyka i badania. Ada znów udowodniła, że można edukować i bawić jednocześnie.

