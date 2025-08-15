Fryzjer gwiazd ma guza mózgu! Urbańskiego wspierają: Kukulska, Kubicka i Fijał

Urbański zdradził, że od blisko dwóch lat był mniej aktywny na Instagramie. Wynikało to z konieczności skupienia się na walce z poważnym problemem zdrowotnym i na regeneracji psychicznej.
Fryzjer gwiazd ujawnił prawdę o swojej chorobie
Potrzebowałem tego czasu, bo w moim życiu pojawiło się wyzwanie, które wymagało ode mnie całej uwagi - zdrowotne i emocjonalne. Niedawno usłyszałem diagnozę, która mogłaby przerazić każdego. W moim przypadku to guz mózgu
- napisał na swoim prywatnym profilu na Instagramie Łukasz Urbański.
W emocjonalnym poście stylista opowiedział, że przez długi czas wahał się, czy podzielić się prawdą. Bał się reakcji klientów i tego, że część z nich mogłaby zrezygnować ze współpracy. Przyznał też, że zdarzały się momenty, gdy w trudniejszych dniach niektórzy ludzie odwracali się od niego zamiast wesprzeć, co dodatkowo potęgowało ból.
Mimo trudnej sytuacji, Urbański stara się patrzeć w przyszłość z nadzieją. Podkreśla, że guz został wykryty na etapie, który daje mu realną szansę na leczenie i długie życie.
"Mam szansę walczyć"
Zamiast zamknąć się w strachu, postanowiłem potraktować to jako lekcję. Guz jest w takim stadium, że mam szansę walczyć, wzmacniać się i żyć jeszcze długo.
Fryzjer gwiazd zaznacza, że jego historia ma nieść ważne przesłanie: by nie odkładać badań „na później” i reagować na sygnały wysyłane przez organizm. – Słuchajcie swojego ciała, nie czekajcie na lepszy moment. Jeśli choć jedna osoba po moim wpisie pójdzie na badania, to będzie dla mnie wielka wygrana – podsumował.
Na wpisy fryzjera i stylisty gwiazd zareagowały największe nazwiska polskiego show biznesu. Na profilu Urbańskiego na Instagramie zaroiło się od komentarzy gwiazd.
Gwiazdy wspierają swojego stylistę
🍀💚🌞 zdrowia! 🙌
- napisała Cleo.
trzymam mocno kciuki i jestem z Tobą serduchem!Jeszcze wiele przed nami! ♥️
- dodała Wiktoria Gąsiewska
Zdrówka❤️
- życzyła Urbańskiemu Ada Fijał.
Dużo dużo spokoju! W spokoju wygramy wszystko ❤️
- napisała Sandra Kubicka.
❤️🙌
- to od Natalii Kukulskiej.
Całym sercem z Tobą ❤️🫶🏻
- dodała od siebie Asia Opozda.
Zdrowia ❤️
- życzy Łukaszowi też Sylwia Bomba.
❤️ Przytulam mocno
- o fryzjerze gwiazd w trudnej chwili nie zapomniała Sylwia Grzeszczak.
My także dołączamy się do życzeń - dużo zdrowia, spokoju i siły, Panie Łukaszu!