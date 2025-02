W maju 2024 roku media ujawniły szczegóły sprawy sądowej Dagmary Kaźmierskiej. Dokumenty zawierały zarzuty dotyczące czerpania korzyści z prostytucji oraz stosowania przemocy wobec osób zatrudnionych w prowadzonym przez nią lokalu. Informacje te wstrząsnęły opinią publiczną, a liczni celebryci i media skrytykowali jej przeszłość.

Dagmara Kaźmierska, choć wcześniej otwarcie przyznawała się do popełnionych błędów, przez długi czas unikała szczegółowego komentarza na temat ujawnionych akt. Dopiero teraz, niemal rok po wybuchu afery, postanowiła zabrać głos i publicznie wyjaśnić swoje stanowisko. W niemal 25-minutowym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Kaźmierska stanowczo zaprzeczyła najcięższym oskarżeniom, które pojawiły się w przestrzeni publicznej:

Kaźmierska nie kryła rozgoryczenia, mówiąc o tym, jak trudno jest żyć z publicznym napiętnowaniem. Wskazała również, że wiele osób w ogóle nie interesuje się tym, jak bardzo się zmieniła i jak obecnie stara się pomagać potrzebującym:

Wy nawet nie wiecie, jak to jest ciężko, żyć z łatką jakiegoś strasznego zwyrodnialca. (...) Kto z was, celebrytów, którzy później mnie tak bardzo w mediach krytykowali, pochylał się nad tymi, których los skazał na życie w ubóstwie? Kto z was widział kogoś w śmietniku i poszedł, zrobił zakupy, kupił jedzenie? Kto z was zapłacił jakiemuś alkoholikowi za obiad, pomagał i wiele innych rzeczy, które ja robiłam?"