Kaźmierska niczym życiowy coach. Doradza, co robić z nielojalnymi przyjaciółmi. "Bierzcie przykład ze mnie"

Kariera medialna Dagmary Kaźmierskiej posypała się kilka miesięcy temu, jak domek z kart. Po czasie gigantycznej fali popularności przyszedł czas na odpływ. Nie tylko fanów, zleceń i współprac, ale także... przyjaciół. Informacje ujawnione przez Gońca w kwietniu bieżącego roku wstrząsnęły opinią publiczną. Niby wszyscy wiedzieli, że celebrytka ma za sobą niechlubną przeszłość, ale szczegóły wydarzeń sprzed lat, okazała się gwoździem do trumny medialnej kariery "królowej życia". Przynajmniej w tradycyjnych środkach przekazu, bo internet - przeciwnie - wciąż żyje tą aferą. Dagmara na jakiś czas zniknęła z social mediów i z kraju. Ale tak zupełnie nie daje o sobie zapomnieć.

Jacek Wójcik ujawnia prawdę o Dagmarze Kaźmierskiej?

W ostatnim czasie media obiegła informacja, że poza rodzina nie ma już koło siebie niemal nikogo. Jej relacja z Edzią zakończyła się w 2019. Ale Dagmara wciąż mogła liczyć na Jacka Wojcika. Do czasu... Okazuje się, że Edzia i Jacek połączyli siły, zaś Dagmara została na lodzie. Co więcej, Wójcik nie przebiera w słowach, jeśli chodzi o Dagmarę. "Cały czas wam kłamie, lawiruje, a prawdy nie mówi – tak jak zawsze mówię – jeszcze raz: nic nikomu nie sponsorowała. Wszystko płaciło TV, zrobili z niej matkę Teresę, a ludzie gwiazdę pożal się Boże. To jest bardzo zła baba, powtarzam: zła" - czytamy na Instagramie mężczyzny. W jednym z komentarzy nazwał dawną przyjaciółkę manipulatorką.

Kaźmierska o nielojalnych przyjaciołach: "Śmieci się same wynoszą"

Żadne z nich nie zdecydowało się na wyjaśnienie fanom, co takiego ich poróżniło, jednak w sieci pojawiło się zaskakujące nagranie, w którym Dagmara radzi, co należy zrobić, gdy przyjaciel okaże się nielojalny.

"Nie załamujcie się, jeśli po latach, nawet 20, ktoś się okaże zwykłą k...ą koło was. Naprawdę, cieszcie się, że to się stało, bo gorzej by było, gdyby taka nędza dalej wam siedziała na garbie, udawała, klepała po plecach, a wy byście po prostu takiego kleszcza dalej hodowali. Naprawdę… który by się karmił tylko waszą karmą i waszą energią. Cieszmy się tylko z tego, że śmieci się same wynoszą. Nie bądźcie tym załamane, bierzcie przykład ze mnie. Ja, cokolwiek się w moim życiu wydarzy, złego bądź dobrego – ja wszystko przyjmuje tak, jak jest. (…) A nawet jak wydarzy się to złe, to też się cieszę, że to przyszło, bo wyciągam wnioski i staram się drugi raz nie popełniać tego samego złego"

Mocne słowa, nawet jak na "królową".

