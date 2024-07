Majka Jeżowska mocno o aferze z Dagmarą Kaźmierską! "Ale wszyscy wiedzieli"

Kacper Kuszewski usłyszał diagnozę! Choruje na to od dzieciństwa

Dagmara Kaźmierska: Upadek "królowej życia"

Jeszcze kilka miesięcy temu Dagmara Kaźmierska (49 l.) pląsała na parkiecie w programie "Taniec z Gwiazdami". Niespodziewanie, na krótko przed finałem, wycofała się z walki o Kryształową Kulę z powodu kontuzji. Chwilę później portal Goniec.pl opublikował artykuł ukazujący kulisy działalności celebrytki oraz wspomnienia jednej z domniemanych ofiar Kaźmierskiej. Po publikacji tekstu wszyscy zaczęli odwracać się od "królowej życia".

Od tamtej pory wiele zostało powiedziane o zhańbionej celebrytce. Swoje zdanie wyraziły gwiazdy show-biznesu oraz eksperci. Niektórzy wzięli ją nawet w obronę - niedawno zrobił to Filip Chajzer (39 l.). Teraz do całej afery wokół Kaźmierskiej odniosła się Majka Jeżowska (64 l.).

W programie "RAPtowne Rozmowy" w telewizji MIXTAPE TV niespodziewanie podzieliła się swoją opinią na ten temat, a nawet wskazała współwinnych. Piosenkarka opowiedziała o tym, dlaczego młodym artystom jest się dzisiaj tak trudno przebić, a następnie płynnie nawiązała do Dagmary Kaźmierskiej.

Majka Jeżowska o Dagmarze Kaźmierskiej: "Wszyscy promowali ten rodzaj zachowania"

"Kto przyzwyczaił ludzi, żeby im się podobało coś gorszego niż lepszego? Kto za to odpowiada? Media. Radia. Telewizje. Zobacz, co się działo z Dagmarą, z "królową życia". Wszystkie media wiedziały, że ma miliony obserwujących, kim jest - i było super. Jak wyszło szydło z worka, nagle się wszyscy odcinają" - stwierdziła Jeżowska.

"Ale wszyscy wiedzieli. Wszyscy promowali ten rodzaj zachowania, bezpośredniego kontaktu, używania wulgaryzmów. Każdy chciał być taki jak ona. Kto za tym stoi? Media. To media kreują, co ma być popularne, co jest fajne" - dodała w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem.

Podobne zdanie na ten temat ma m.in. Krzysztof Rutkowski. Kilka tygodni temu zauważył, że to telewizja wykreowała Kaźmierską na "królową życia". "Telewizja wykreowała osobę, która miała bardzo poważne zarzuty kryminalne. I telewizja pasła się jej osobą. Teraz wszyscy wycofują się z tak zwanej Dagmary Kaźmierskiej. Zdejmują programy z różnych platform. Jeden odważny, dyrektor programowy Polsatu upiera się przy swoim i tak, jak promował Natalię Janoszek, tak chce promować Dagmarę. To już jest jego odpowiedzialność, że promuje osoby z taką przeszłością" - podkreślił.

Zobacz również: To dlatego Dagmara Kaźmierska zyskała sławę? Padły mocne oskarżenia

Pokój Zbrodni - Dagmara Kaźmierska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dagmara Kaźmierska ze wsparciem rodziny po aferze