Filip Chajzer znowu zaskakuje. Gwiazdor stanął w obronie Dagmary Kaźmierskiej

Medialny upadek Dagmary Kaźmierskiej

Mało jest obecnie osób w polskim show-biznesie, które wzbudzają większe kontrowersje niż Dagmara Kaźmierska. 49-latka ma za sobą pobyt w więzieniu, o czym mówiła otwarcie. W 2009 roku została skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Mimo przestępczej przeszłości udało jej się zdobyć ogromną popularność. Wszystko dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", który otworzył jej drzwi do medialnej kariery. Kilka tygodni temu Kaźmierska pląsała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Chociaż jej umiejętności taneczne pozostawiały wiele do życzenia, to głosy widzów zapewniały jej przejście do kolejnych odcinków.

W połowie kwietnia zrezygnowała z udziału tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Chwilę później portal Goniec.pl opublikował artykuł ukazujący kulisy działalności celebrytki oraz wspomnienia jednej z domniemanych ofiar Kaźmierskiej. Po publikacji tekstu wszyscy zaczęli odwracać się od "królowej życia", a z sieci zniknęły programy z jej udziałem.

Zobacz również: Dagmara Kaźmierska wróciła do Polski? Jeszcze niedawno tańcowała w Egipcie

Filip Chajzer o Dagmarze Kaźmierskiej: "Była prawdziwa, była szczera"

Znalazły się jednak osoby, które wzięły zhańbioną celebrytkę w obronę. Jedną z nich była Roksana Węgiel (19 l.), która razem z nią brała udział w "Tańcu z Gwiazdami". Młodziutka piosenkarka stwierdziła, że jeśli ktoś: "odsiedział swoją karę, pokutował za swoje winy, to nie powinno się do tego wracać". Dodała przy tym, że Dagmara Kaźmierska prywatnie jest bardzo dobrą osobą, która pomaga potrzebującym.

Niedawno do zamieszania wokół Kaźmierskiej odniósł się inny uczestnik polsatowego programu - Filip Chajzer (39 l.). W rozmowie z portalem Przeambitni wypowiedział się w dość ciepłych słowach o koleżance z parkietu. "Poznałem Dagmarę i uważam na moje osobiste doświadczenie, że ta kobieta jest naprawdę… I teraz co powiedzieć, żeby… Dla mnie ona była w porządku po prostu. Była prawdziwa, była szczera. Ona nie ukrywała tego, przez co przeszła, jaką miała przeszłość, gdzie spędzała kawałek swojego czasu i za co. Ja tutaj nie widziałem z jej strony próby zafałszowania tej historii" - stwierdził.

Sam Chajzer również nie ma obecnie zbyt dobrego PR-u. Pod koniec maja "Goniec" zarzucił mu, że nie wypłacił całości pieniędzy ze zbiórki, którą na rzecz chorego chłopca prowadziła jego fundacja. Chajzer w emocjonalnym poście odparł zarzuty i poinformował, że sprawą zajmuje się prokuratura. Niedawno były gwiazdor TVN wdał się w medialny konflikt ze znanym youtuberem.

Tak rodzina potraktowała Dagmarę Kaźmierską po aferze! Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fundacja Filipa Chajzera nie wypłaciła pieniędzy? Dziennikarz przedstawia inną wersję