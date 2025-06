Dagmara Kaźmierska pokazała nową twarz! "Goi się jak na psie!". Tak wygląda 3 dni po liftingu

Dagmara Kaźmierska niedawno skończyła 50 lat i być może ta okrągła rocznica skłoniła ją do tego, by iść pod nóż. Celebrytka wyjechała więc do Turcji, gdzie poddała się liftingowi twarzy i szyi. Zaraz po operacjach pokazała, jak wygląda i nie był to przyjemny widok! Ale trzy doby po zabiegu Kaźmierska już znów wygląda jak Kaźmierska. Zobaczcie sami. Jak podoba wam się efekt po liftingu?