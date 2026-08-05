Kobieta zaczęła rodzić na stacji paliw. Poród odebrał policjant!

- W środę (5 sierpnia) około godziny 14:45 w miejscowości Frydrychowo, aspirant sztabowy Paweł Kozłowski odebrał poród na parkingu przy stacji paliw.
- Policjant pomógł kobiecie, która w drodze do szpitala w Toruniu niespodziewanie zaczęła rodzić.
- Zarówno matka, jak i nowo narodzone dziecko czują się dobrze po przetransportowaniu ich do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
W środę (5 sierpnia) około godziny 14:45 asp. szt. Paweł Kozłowski Kierownik Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim jechał przez miejscowość Frydrychowo. Na drodze krajowej nr 15, zauważył on mężczyznę, który gestami próbował zatrzymać radiowóz.
Policjant natychmiast zareagował.
Okazało się, że sprawa była poważna i niecierpiąca zwłoki. Mężczyzna opowiedział policjantowi, że razem z żoną jedzie z Rypina do szpitala w Toruniu. Po drodze małżeństwo musiało zatrzymać się na stacji paliw, ponieważ u kobiety rozpoczął się poród! Był już w kontakcie z operatorem numeru alarmowego. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kowalewie Pomorskim, policyjny bohater wykazał się wzorową postawą.
Asp. szt. Paweł Kozłowski bez chwili wahania ruszył z pomocą. Dzięki jego opanowaniu i doświadczeniu bezpiecznie odebrał poród – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - Po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mamę i nowo narodzone dziecko do szpitala w Toruniu. Oboje czują się dobrze.
Policjanci pogratulowali rodzicom narodzin maluszka - Ogromne brawa należą się również asp. szt. Pawłowi Kozłowskiemu za profesjonalizm, opanowanie i postawę godną policjanta – zawsze gotowego nieść pomoc- czytamy.
Ta niecodzienna interwencja z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich zaangażowanych.
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Pod wpisem o narodzinach dziecka pojawiło się mnóstwo komentarzy z gartulacjami!
- Rodzina powinna dostawać paliwo z firmy tej stacji, oczywiście za darmo, lub 50 % - czytamy.
- Piękna akcja. Brawo dla policjanta i zdrówka dla mamy i maluszka.
- Wielkie braw dla policjanta 💐i gratulacje dla szczęśliwej mamusi.🍀 Witaj na świecie maluszku ♥️