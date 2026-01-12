Pojechała na wakacje, rekin odgryzł jej rękę! Gdy ją wyłowili jeszcze żyła

56-letnia turystka z Minnesoty zmarła po ataku rekina u wybrzeży Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Do zdarzenia doszło w czwartek, gdy kobieta pływała przy plaży Dorsch na wyspie St. Croix.

Świadkowie ruszyli na pomoc, a kobieta trafiła do szpitala, gdzie niestety zmarła.

Jaki gatunek rekina odpowiada za atak i jak należy zachować się w obliczu takiego zagrożenia?

O sprawie ze szczegółami pisze "The New York Times". 56-letnia mieszkanka Minnesoty zmarła w czwartek, 8 stycznia, po tym, jak została zaatakowana przez rekina u wybrzeży Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Jak przekazał tamtejszy departament policji, Arlene Lillis, która często spędzała tam wakacje, znajdowała się w wodzie przy plaży Dorsch na wyspie St. Croix, kiedy została ugryziona. Rekin odgryzł jej rękę, ale po tym, jak udało się ją wyciągnąć na brzeg, wciąż żyła. Trafiła do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarła.

Rekin odgryzł turystce rękę

Wydział policji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pierwsze zgłoszenia w sprawie osoby, zaatakowanej przez rekina, wpłynęły do dyspozytora w czwartek, 8 stycznia, tuż przed godziną 16.30. Jak wynika z relacji świadków, kilka osób rzuciło się kobiecie na pomoc. "Dwóch mężczyzn pobiegło do pani Lillis, słysząc krzyki – jeden z nich był pielęgniarzem i byłym ratownikiem, a drugi monterem linii lotniczych przeszkolonym w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zgłosili, że widzieli krew w wodzie, odciętą rękę i pomogli jej wydostać się na brzeg, uspokajając ją, gdy była jeszcze przytomna" - przekazuje "NYT".

"Nie spuszczaj rekina z oka i odpłyń"

Początkowo mówiło się także o drugiej osobie, która miała zostać zaatakowana przez zwierzę, poszukiwania jednak nie przyniosły rezultatu. Nicole Angeli, dyrektor Wydziału Ryb i Dzikich Zwierząt Departamentu Planowania i Zasobów Naturalnych Wysp Dziewiczych, powiedziała, że ​​gatunek rekina, który zabił 56-latkę, nie jest znany. Jednocześnie poradziła, by ​​osoby, które podczas pływania natkną się na rekina, nie spuszczały go z oka i próbowały powoli odpłynąć.