Przedszkolaki za kierownicą auta potrąciły miss! Kobieta jest w ciężkim stanie

Dzieci ukradły kluczyki i ruszyły w miasto. Potrąciły 31-letnią miss

4-latek i 6-latek ukradli auto i rozjechali kobietę! Chłopcy z Oakland postanowili wykorzystać fakt, że ich rodzice śpią i zabrali im kluczyki do samochodu. Jak informuje „New York Post”, ich przejażdżka zakończyła się potrąceniem 31-latki. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Według ustaleń śledczych auto jechało ze znaczną prędkością. Początkowo zahaczył o auto nadjeżdżające z naprzeciwka, a następnie uderzył w pieszą wyprowadzającą psa. Jazda zakończyła się dopiero na ogrodzeniu jednej z posesji. Ofiarą wypadku okazała się Kiara Darvonne Bowling, zwyciężczyni konkursu piękności California Regency International Pageant, gdzie zdobyła tytuł Ms. Greater Bay Area. Kobieta jest również studentką California State University, East Bay i marzyła o karierze prawniczej.

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Jeden kręcił kierownicą, drugi wciskał gaz. Dramatyczna relacja świadka

Z relacji świadka udzielonej stacji KRON4 wynika, że chłopcy prowadzili pojazd wspólnymi siłami – starszy miał kierować, a młodszy zajmować się pedałami. Stan rozjechanej miss jest krytyczny. Jak przekazała stacji KTVU jej siostra Christina Blackmon, 31-latka doznała licznych krwotoków do mózgu i złamań kości twarzoczaszki. Leży w Highland Hospital w Oakland. Bliscy poinformowali, że pacjentka reaguje już na podstawowe bodźce, jednak jej sytuacja jest nadal poważna, a proces powrotu do zdrowia będzie na pewno długi.

Ranne zostały także dzieci w samochodzie. Wujek chłopców przekazał, że sześciolatek ma złamaną nogę, a jego czteroletni brat doznał wstrząśnienia mózgu. Lekarze oceniają ich stan jako stabilny. Rodzice dzieci zostali przesłuchani przez policję i deklarują chęć współpracy. W wyniku zdarzenia ucierpiał też pies poszkodowanej, Grizzly. Początkowo uciekł z miejsca wypadku, potem został odnaleziony i zawieziony do weterynarza.

The family of Kiara Bowling says she is fighting for her life after she was run over by two young brothers who took their parents' car in Oakland on Wednesday. They say Bowling suffered multiple facial fractures, a brain bleed, internal bleeding, and has already undergone several… pic.twitter.com/WfcGJUtYwF— ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 8, 2026

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