Przedszkolaki za kierownicą auta potrąciły miss! Kobieta jest w ciężkim stanie

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Dzieci ukradły kluczyki i ruszyły w miasto. Potrąciły 31-letnią miss
4-latek i 6-latek ukradli auto i rozjechali kobietę! Chłopcy z Oakland postanowili wykorzystać fakt, że ich rodzice śpią i zabrali im kluczyki do samochodu. Jak informuje „New York Post”, ich przejażdżka zakończyła się potrąceniem 31-latki. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Według ustaleń śledczych auto jechało ze znaczną prędkością. Początkowo zahaczył o auto nadjeżdżające z naprzeciwka, a następnie uderzył w pieszą wyprowadzającą psa. Jazda zakończyła się dopiero na ogrodzeniu jednej z posesji. Ofiarą wypadku okazała się Kiara Darvonne Bowling, zwyciężczyni konkursu piękności California Regency International Pageant, gdzie zdobyła tytuł Ms. Greater Bay Area. Kobieta jest również studentką California State University, East Bay i marzyła o karierze prawniczej.
Jeden kręcił kierownicą, drugi wciskał gaz. Dramatyczna relacja świadka
Z relacji świadka udzielonej stacji KRON4 wynika, że chłopcy prowadzili pojazd wspólnymi siłami – starszy miał kierować, a młodszy zajmować się pedałami. Stan rozjechanej miss jest krytyczny. Jak przekazała stacji KTVU jej siostra Christina Blackmon, 31-latka doznała licznych krwotoków do mózgu i złamań kości twarzoczaszki. Leży w Highland Hospital w Oakland. Bliscy poinformowali, że pacjentka reaguje już na podstawowe bodźce, jednak jej sytuacja jest nadal poważna, a proces powrotu do zdrowia będzie na pewno długi.
Ranne zostały także dzieci w samochodzie. Wujek chłopców przekazał, że sześciolatek ma złamaną nogę, a jego czteroletni brat doznał wstrząśnienia mózgu. Lekarze oceniają ich stan jako stabilny. Rodzice dzieci zostali przesłuchani przez policję i deklarują chęć współpracy. W wyniku zdarzenia ucierpiał też pies poszkodowanej, Grizzly. Początkowo uciekł z miejsca wypadku, potem został odnaleziony i zawieziony do weterynarza.