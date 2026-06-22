Najgorętszy dzień w roku. W czasie upałów musisz mieć go w domu. W Lidlu zamiast płacić 2000 zł zgarniesz za 120 zł

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-22 14:40

Kiedy żar leje się z nieba i nawet noce nie przynoszą chwili wytchnienia absolutnie niezbędnym urządzeniem staje się wiatrak domowy, albo wentylator. Potrafi on skutecznie schłodzić powietrze i zapewnia przyjemny wiaterek, który zdecydowanie można porównać do morskiej bryzy. W ostatnim czasie prawdziwym hitem stały się wentylatory kolumnowe, które nie tylko rewelacyjnie działają, ale również wyglądają stylowo i doskonale wpasowują się w domowe wnętrza. W sklepach sieci Lidl znajdziemy właśnie takie urządzenie. Posiada ono wiele funkcji, które ułatwią życie podczas letnich upałów, a dodatkowo model z Lidla jest w naprawdę atrakcyjnej cenie.

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Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS LIDL handel promocja
  • Zbliżają się upały, a Ty szukasz skutecznego sposobu na ochłodę w domu bez wydawania fortuny? Lidl ma dla Ciebie idealne rozwiązanie!
  • Właśnie pojawił się wentylator kolumnowy Tronic za jedyne 119 zł, oferujący 3 tryby, oscylację i timer, by zapewnić komfort w gorące dni i noce.
  • Odkryj, jak maksymalnie wykorzystać potencjał tego kompaktowego urządzenia, by każda przestrzeń stała się oazą chłodu!

Domowy wentylator kolumnowy w specjalnej ofercie Lidla

Kiedy latem temperatury sięgają 30 stopni to najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyjazd nad wodę i przebywanie na świeżym powietrzu. Nie zawsze mamy jednak taka możliwość, z większość osób raczej nie może pozwolić sobie na urlop trwający od czerwca do sierpnia. Upały w mieście potrafią dać nieźle w kość, duszne powietrze, nagrzane pomieszczenia i tropikalne noce, podczas których pojawiają się problemy z zaśnięciem. W takiej sytuacji absolutnym niezbędnikiem jest domowy wentylator. To urządzenie zapewni przyjemny wiaterek w pokoju i sprawi, że upały będą łatwiejsze do przeżycia. Już teraz  ofercie Lidla znajdziemy wentylator kolumnowy Tronic w rewelacyjnej cenie 119 złotych. To naprawdę niewielka kwota w porównaniu do wytchnienia, jakie daje taki wentylator. Ten z Lidla nie tylko skutecznie chłodzi powietrze, ale również wygląda stylowo. nie zajmuje dużo miejsca więc z powodzeniem można z niego korzystać również w małych pomieszczeniach, takich jak łazienka, czy kuchnia. Zwłaszcza ta ostatnia lubi się nagrzewać podczas gotowania i taki wentylator jest wtedy zbawieniem. Propozycja z Lidla posiada aż 3 poziomy dmuchania oraz opcję obrotu wentylatora, tak by mógł dosięgać swoim działaniem większej przestrzeni. Jest on również wyposażony w timer, dzięki czemu można ustawić go na noc i cieszyć się przyjemnych chłodzeniem podczas zasypania. Co ważne, nie jest on wyjątkowo głośny i raczej nie powinien przeszkadzać w nocy, tym bardziej w dzień.

Chłodna bryza na upalne dni Ciesz się orzeźwiającym chłodzeniem dokładnie według Twojego gustu. Ten wentylator kolumnowy oferuje indywidualną świeżość dzięki 3 trybom i 3 poziomom prędkości. Dzięki timerowi i pilotowi możesz wygodnie sterować komfortem z sofy lub łóżka.

Twoje zalety

  • Indywidualne orzeźwienie: Wybierz spośród 3 trybów i 3 poziomów prędkości.
  • Przyjemny sen: Tryb snu zapewnia delikatną, cichą bryzę.
  • Wygodne sterowanie: Łatwa obsługa za pomocą panelu dotykowego lub pilota.
  • Świeżość w całym pomieszczeniu: Włączana oscylacja 80° optymalnie rozprowadza powietrze.
  • Inteligentne planowanie: Dzięki 12-godzinnemu timerowi wentylator wyłącza się automatycznie.

Szukasz sprawdzonego rozwiązania, które będzie zarówno skuteczne, a także nie będzie kosztować fortuny? Wentylator kolumnowy z Lidla to propozycja dla ciebie. 

Jak maksymalnie wykorzystać moc wentylatora kolumnowego?

Aby w pełni wykorzystać potencjał Twojego wentylatora kolumnowego, pomyśl o strategicznym ustawieniu. Umieść go w pobliżu otwartego okna w chłodniejsze wieczory, by wspomóc wymianę powietrza, lub skieruj na ścianę, aby odbite powietrze delikatnie cyrkulowało po całym pomieszczeniu. Jeśli potrzebujesz natychmiastowego chłodzenia, spróbuj postawić przed wentylatorem miskę z lodem – to prosty trik, który potrafi obniżyć temperaturę nawiewu o kilka stopni, zapewniając jeszcze większe orzeźwienie w najgorętsze dni. Pamiętaj też o regularnym czyszczeniu filtra, by wentylator zawsze działał z maksymalną wydajnością.

Lidl
Autor: Lidl/ Materiały prasowe
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