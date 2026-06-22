Te kwiaty kwitną całe lato. Pancerne rośliny, które wytrzymaja suszę i tropikalne upały. Gdy wszystko inne będzie padać, one zakwitną

Kwiaty na lato. Które rośliny dobrze znoszą upały?

Bezsprzecznie woda i regularne podlewanie to podstawa pielęgnacji kwiatów, jednak niespodziewanie dużo roślin dobrze znosi czasowe braki wody. Do tej grupy należą między innymi tulipany, wszelkiego rodzaju trawy, irysy, a nawet niektóre drzewka iglaste. Ich system korzeniowy jest tak głęboki, że z powodzeniem sięgają one wód gruntowych. Inne rośliny takie jak, tamaryszek wytwarzają drobne liście, które sprawiają, że powierzchnia parowania jest minimalna. Sytuacja jest bardziej skomplikowania w przypadku kwiatów na balkon. Jednak nie znaczy to, że nie znajdziemy pięknych roślin balkonowych, które przetrwają upały i urlop domowników.

Zobacz także: Pachnie obłędnie ale jest niebezpieczny. Ten kwiat może powodować oparzenia na skórze. Omijaj go szerokim łukiem

Rośliny na balkon, które dobrze znoszą upały

Begonia

Begonie to kwiaty, które rewelacyjnie poradzą sobie z wysokimi temperaturami i mocnym słońcem. Szczególnie odporna na upały jest begonia stale kwitnąca, doskonale kwitnie ona na pełnym słońcu.

Lobelia przylądkowa

To roślina, która ma dosyć małe wymagania i jest łatwa w pielęgnacji. Kwitnie od czerwca aż do późnej jesieni, do pierwszym przymrozków. Lobelia już dobrze nasłonecznione stanowiska, jednak w prażącym słońcu może wyschnąć. Ważne, by miała ona nieco cienia.

Petunia i Surfinia

Surfinia to jedna z odmian petunii ogrodowej, która ma silnie rozgałęzione pędy. Obie te rośliny dobrze znoszą mocno nasłonecznione stanowiska. Spośród wszystkich kwiatów na balkon petunie wyróżniają się pięknym i gęstym kwiatostanem.

Bratki

Bratki kwitną wyjątkowo długo bo aż od kwietnia do końca czerwca. Najlepiej sprawdzą się w miejscach nasłonecznionych, jak i lekko zacienionych. Należy pamiętać, że bratki potrzebują dużo wody i nie wolno dopuszczać do całkowitego przesuszenia podłoża.

Zobacz również naszą galerię i sprawdź, jakie jeszcze kwiaty możesz hodować na balkonie

6

Warunki na słonecznym balkonie – wyzwania dla roślin

Choć słońce jest niezbędne do kwitnienia, jego nadmiar na balkonie może stanowić spore wyzwanie dla roślin. Podłoże w doniczkach nagrzewa się i bardzo szybko wysycha, prowadząc do stałego niedoboru wilgoci. Ostre promienie słoneczne mogą powodować poparzenia delikatnych liści, a duże wahania temperatury między upalnym dniem a chłodniejszą nocą osłabiają ogólną kondycję kwiatów. Takie warunki sprzyjają również atakom szkodników, takich jak przędziorki, które uwielbiają suche i ciepłe stanowiska.

Sposoby na ograniczenie przegrzewania roślin i podłoża

Aby uchronić rośliny przed negatywnymi skutkami upałów, warto zapewnić im nieco cienia w najbardziej upalne godziny. Pomocne okażą się markizy, maty osłonowe, a nawet zwykły parasol ogrodowy. Kluczowy jest również dobór odpowiednich pojemników. Najlepiej sprawdzą się donice w jasnych kolorach, ponieważ odbijają promienie słoneczne i wolniej się nagrzewają. Należy unikać metalowych osłonek, które w pełnym słońcu błyskawicznie absorbują ciepło i mogą prowadzić do przegrzania, a nawet uszkodzenia systemu korzeniowego.

Drenaż i wyściółkowanie doniczek – klucz do utrzymania wilgoci

Podstawą zdrowego rozwoju roślin w doniczkach jest odpowiedni drenaż, który chroni korzenie przed gniciem w wyniku zalegania wody po podlewaniu. Na dnie pojemnika warto umieścić warstwę keramzytu lub drobnych kamyków, która zapewni swobodny odpływ nadmiaru wody. Kolejnym skutecznym sposobem na utrzymanie wilgoci w podłożu jest ściółkowanie. Przykrycie wierzchniej warstwy ziemi korą, żwirem lub wysuszoną trawą znacząco ogranicza parowanie. Dodatkowo, podłoże można wzbogacić o hydrożel, który magazynuje wodę i stopniowo oddaje ją roślinie w okresach suszy.