Jeszcze przez Wielkanocą polej tym trawnik, a na majówkę trawa soczyście się zazieleni. Źdźbła będą sprężyste i zielone. Nawożenie trawnika

Karolina Piątkowska
2026-03-27 10:12

Marzysz o pięknym trawniku na majówkę 2026? Aby trawa prawidłowo się zazieleniła i była odżywiona potrzebna jest właściwa pielęgnacja. Trawnik, podobnie jak inne rośliny, wymaga regularnego nawożenia. Wiosną zaleca się stosowanie wzmacniających, płynnych nawozów, które zawierają więcej azotu. Jeszcze przed Wielkanocą obficie polej tym trawnik, a na majówkę trawa zrobi się zielona i sprężysta niczym na najlepszym murawach.

  • Trawnik to wizytówka ogrodu – zadbaj o niego, stosując naturalne nawozy, które wzmocnią trawę i ochronią ją przed chorobami.
  • Poznaj przepis na domową gnojówkę z trawy, skórek bananów i pokrzyw, bogatą w azot, fosfor i potas, która sprawi, że trawa wystrzeli w maju.
  • Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania, przygotuj ekspresową odżywkę z drożdży piekarskich, która spulchni glebę i wspomoże wzrost korzeni.
  • Odkryj, jak prawidłowo stosować płynne nawozy, aby Twój trawnik był gęsty, zielony i zdrowy przez cały sezon!

Jeszcze przed Wielkanocą podlewaj tym trawnik. W maju trawa wystrzeli jak szalona

Trawnik w ogrodzie często bywa niedoceniany, a jednak to on w dużej mierze odpowiada za wygląd ogrodu. Trawa pełni nie tylko funkcje ozdobne, ale również jest miejscem na różnego rodzaju aktywności fizyczne. To miejsce odpoczynku i relaksu. W przeciwieństwie do innych roślin trawnik narażony jest na mechaniczne uszkodzenia. Częste chodzenie i ugniatanie wpływa na jego kondycję i sprężystość. Wczesna wiosna to czas, gdy zaleca się intensywne stosowanie nawozów. Stymulują one i przyspieszają procesy wzrostu oraz sprawiają, że trawa rośnie gęstsza oraz silniejsza. Regularnie stosowane nawozy chronią także przed niebezpiecznymi chorobami grzybowymi. W przypadku trawy największym zagrożeniem jest szara pleśń, która może pojawić się w miejscach, gdzie wcześniej leżała gruba warstwa śniegu. 

Przełom marca i kwietnia to najlepszy czas na wprowadzenie do pielęgnacji trawnika płynnych nawozów. Są one łatwe w użyciu i bardzo szybko dostarczają składniki odżywcze do gleby. W przypadku przydomowych trawników idealnie sprawdzi się naturalny nawóz z gnojówki. Jest on banalnie prosty w przygotowaniu i użyciu, a przy tym daje szybkie rezultaty. Wystarczy, że przygotujesz większy pojemnik. Najlepiej w tym celu sprawdzi się stare wiadro. Następnie wsyp tam materiał organiczny. Może to być świeżo skoszona trawa, wysuszone skórki z bananów oraz pokrzywa. Całość zalej wodą - najlepiej deszczówką i odstaw na około 2 tygodnie. Po tym czasie nawóz zacznie fermentować i będzie gotowy do użycia. Należy go rozcieńczać z wodą w proporcjach 1:10 (na każdy litr odżywki dodaj 10 litrów wody) i obficie podlewać trawnik w okresie wzrostu. 

Naturalna gnojówka stanowi cenny nawóz do wielu roślin. Zawiera ona duże ilości łatwo przyswajalnego azotu, a także fosfor, potas oraz magnez. 

Ekspresowa odżywka do trawnika. Działa natychmiastowo

Jeżeli zależy Ci na czasie to możesz nawozić trawnik domową odżywką z drożdży piekarskich. Rewelacyjnie spulchniają glebę i chronią przed namnażaniem się chorób grzybowych. Nawozy z drożdży piekarskich dodatkowo stymulują układ korzeniowy roślin do lepszego wzrostu. Aby przygotować taką odżywkę wystarczy wymieszać 100 gramów świeżych drożdży z 10 litrami wody. Po około godzinie nawóz jest gotowy do użycia. Podlewaj nim trawnik raz na dwa tygodnie. 

Płynne nawozy do trawnika powinno się stosować z bezdeszczowe dni, gdy słońce nie jest zbyt intensywne. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub popołudniu. 

Przeczytaj także:
Na trawniku pojawił się żółty nalot i suche placki? To może być szara pleśń. Z …
Kwiaty na skalniak. Wieloletnie i długo kwitnące oraz do cienia
#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika
