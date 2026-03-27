Jeszcze przez Wielkanocą polej tym trawnik, a na majówkę trawa soczyście się zazieleni. Źdźbła będą sprężyste i zielone. Nawożenie trawnika

Trawnik to wizytówka ogrodu – zadbaj o niego, stosując naturalne nawozy, które wzmocnią trawę i ochronią ją przed chorobami.

Poznaj przepis na domową gnojówkę z trawy, skórek bananów i pokrzyw, bogatą w azot, fosfor i potas, która sprawi, że trawa wystrzeli w maju.

Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania, przygotuj ekspresową odżywkę z drożdży piekarskich, która spulchni glebę i wspomoże wzrost korzeni.

Odkryj, jak prawidłowo stosować płynne nawozy, aby Twój trawnik był gęsty, zielony i zdrowy przez cały sezon!

Jeszcze przed Wielkanocą podlewaj tym trawnik. W maju trawa wystrzeli jak szalona

Trawnik w ogrodzie często bywa niedoceniany, a jednak to on w dużej mierze odpowiada za wygląd ogrodu. Trawa pełni nie tylko funkcje ozdobne, ale również jest miejscem na różnego rodzaju aktywności fizyczne. To miejsce odpoczynku i relaksu. W przeciwieństwie do innych roślin trawnik narażony jest na mechaniczne uszkodzenia. Częste chodzenie i ugniatanie wpływa na jego kondycję i sprężystość. Wczesna wiosna to czas, gdy zaleca się intensywne stosowanie nawozów. Stymulują one i przyspieszają procesy wzrostu oraz sprawiają, że trawa rośnie gęstsza oraz silniejsza. Regularnie stosowane nawozy chronią także przed niebezpiecznymi chorobami grzybowymi. W przypadku trawy największym zagrożeniem jest szara pleśń, która może pojawić się w miejscach, gdzie wcześniej leżała gruba warstwa śniegu.

Przełom marca i kwietnia to najlepszy czas na wprowadzenie do pielęgnacji trawnika płynnych nawozów. Są one łatwe w użyciu i bardzo szybko dostarczają składniki odżywcze do gleby. W przypadku przydomowych trawników idealnie sprawdzi się naturalny nawóz z gnojówki. Jest on banalnie prosty w przygotowaniu i użyciu, a przy tym daje szybkie rezultaty. Wystarczy, że przygotujesz większy pojemnik. Najlepiej w tym celu sprawdzi się stare wiadro. Następnie wsyp tam materiał organiczny. Może to być świeżo skoszona trawa, wysuszone skórki z bananów oraz pokrzywa. Całość zalej wodą - najlepiej deszczówką i odstaw na około 2 tygodnie. Po tym czasie nawóz zacznie fermentować i będzie gotowy do użycia. Należy go rozcieńczać z wodą w proporcjach 1:10 (na każdy litr odżywki dodaj 10 litrów wody) i obficie podlewać trawnik w okresie wzrostu.

Naturalna gnojówka stanowi cenny nawóz do wielu roślin. Zawiera ona duże ilości łatwo przyswajalnego azotu, a także fosfor, potas oraz magnez.

Ekspresowa odżywka do trawnika. Działa natychmiastowo

Jeżeli zależy Ci na czasie to możesz nawozić trawnik domową odżywką z drożdży piekarskich. Rewelacyjnie spulchniają glebę i chronią przed namnażaniem się chorób grzybowych. Nawozy z drożdży piekarskich dodatkowo stymulują układ korzeniowy roślin do lepszego wzrostu. Aby przygotować taką odżywkę wystarczy wymieszać 100 gramów świeżych drożdży z 10 litrami wody. Po około godzinie nawóz jest gotowy do użycia. Podlewaj nim trawnik raz na dwa tygodnie.

Płynne nawozy do trawnika powinno się stosować z bezdeszczowe dni, gdy słońce nie jest zbyt intensywne. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub popołudniu.

