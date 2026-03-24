Na trawniku pojawił się żółty nalot i suche placki? To może być szara pleśń. Z apteczki wyjmij to i polej całą powierzchnię trawnika

Szara pleśń, wywoływana przez grzyby Botrytis cinerea, jest powszechną chorobą grzybową, która może zaatakować trawnik.

Choroba ta, często pojawiająca się po zimie, charakteryzuje się białym nalotem i zahamowaniem wzrostu trawy.

Skuteczne zwalczanie obejmuje usuwanie zainfekowanej trawy, aerację oraz opryski specjalistycznymi preparatami lub domową mieszanką z sody oczyszczonej.

Dowiedz się, jak prawidłowo przeprowadzić aerację trawnika, aby zapobiec nawrotom choroby i cieszyć się zdrową zielenią!

Jak zwalczać szarą pleśń na trawniku?

Szara pleśń to jedna z częściej występujących chorób grzybowych w okresie wiosennym. Atakuje wiele gatunków roślin, od malin, truskawek i papryki aż po róże i inne krzewy ozdobne. Wywoływana jest przez grzyby Botrytis cinerea. Szara pleśń może pojawić się także na trawniku. W tym przypadku najczęściej wywołana jest pleśnią śniegową. Choroba ta choć bardzo powszechna jest równie niebezpieczna. Prowadzi do całkowitego obumierania roślin. Patogeny szarej pleśni zimują w glebie, a w okresie wegetacji roznoszone są przez wiatr i wodę.

Szara pleśń na trawniku najczęściej pojawia się po zimie. Zalegająca pokrywa śnieżna tworzy idealne warunki do namnażania się zarodników grzybów. Cechą charakterystyczną choroby jest biały lub lekko żółty nalot oraz przyklapnięta trawa, której wzrost zostaje zahamowany. Ważnym elementem prewencji pojawienia się chorób grzybowych na trawniku jest odśnieżanie. Eksperci wskazują, by zimą unikać układania wielkiej pryzmy śniegu. Sprzyja to rozwojowi zarodników grzybów pod warstwą śniegu, które zaatakują trawnik wiosna.

Jak pozbyć się szarej pleśni z trawnika?

Przede wszystkim należy usunąć zainfekowaną trawę. Pamiętaj, by nie dodawać jej do kompostownika. Zarodniki przetrwają i zniszczą cały kompost. Ważnym krokiem walki z chorobami grzybowymi trawnika jest aeracja. Napowietrzenie usuwa zarodniki grzybów i poprawia wentylację gleby. W kolejnym kroku należy wykonać odgrzybiający oprysk. Gdy choroba zaatakowała duże połacie trawnika konieczne będzie użycie profesjonalnych oprysków, które bez problemu kupisz w sklepie ogrodniczym. Jeżeli jednak choroba nie rozprzestrzeniła się na większą powierzchnie możesz sięgnąć po naturalne metody. Najlepszym sposobem usuwania grzybów jest soda oczyszczona. Działa grzybobójczo i sprawia, że zarodniki grzybów nie nawracają. Do 2 litrów wody wsyp 2 łyżeczki sody oczyszczonej i około 5 ml szarego mydła. Całość starannie wymieszaj i odstaw na godzinę. Po tym czasie spryskaj miejsca na trawie, na których widać pleśń. Taka mieszanka działa niczym pogromca pleśni i grzybów na trawniku.

Jak przeprowadzić aerację trawnika?

Przed przystąpieniem do aeracji należy odpowiednio przygotować trawnik. Dzień lub dwa przed zabiegiem warto go obficie podlać – lekko wilgotna gleba ułatwi wykonywanie otworów. Konieczne jest również dokładne skoszenie trawy na wysokość około 2-3 cm. Usuń wszelkie liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia, które mogłyby utrudniać pracę.

W zależności od wielkości trawnika i Twoich preferencji, możesz wybrać jedno z kilku narzędzi do aeracji:

Widły do aeracji: To najprostsze i najtańsze rozwiązanie, idealne do małych trawników. Polega na wbijaniu wideł w ziemię na głębokość około 8-10 cm, co kilka centymetrów.

Walce z kolcami: Dostępne w wersjach ręcznych i ciągnionych (do podłączenia do traktorka). Są bardziej wydajne niż widły, ale nadal wymagają sporego wysiłku fizycznego.

Aeratory ręczne (buty z kolcami): Nakładane na buty kolce, które podczas chodzenia po trawniku wykonują otwory. Dobre do bardzo małych powierzchni, ale mniej efektywne niż widły czy walce.

Aeratory mechaniczne (spalinowe lub elektryczne): Najbardziej efektywne rozwiązanie, idealne do dużych trawników. Maszyny te wyposażone są w specjalne noże lub rurki, które wycinają z gleby niewielkie "korki" ziemi.

Aby wykonać aerację krok po kroku, zaczynamy od ustawienia głębokości w aeratorze mechanicznym na około 8-10 cm. Następnie wykonujemy pierwsze przejście, jadąc aeratorem po całym trawniku w równoległych pasach, podobnie jak podczas koszenia. Jeśli gleba jest bardzo zbita, można wykonać drugie przejście prostopadle do pierwszego. Po aeracji na trawniku pozostaną niewielkie wałeczki ziemi, czyli tak zwane "korki". Nie należy ich usuwać od razu, lecz pozostawić je na trawniku na kilka dni, aby wyschły i rozpadły się pod wpływem deszczu lub lekkiego grabienia, ponieważ zawierają cenne mikroorganizmy, które wrócą do gleby. Piaskowanie jest opcjonalne, ale warto je przeprowadzić po aeracji, zwłaszcza na glebach ciężkich i gliniastych; polega ono na równomiernym rozsypaniu cienkiej warstwy piasku (około 2-3 kg/m²) i rozgrabieniu go, aby wypełnił otwory, co poprawia strukturę gleby i drenaż. Po aeracji i ewentualnym piaskowaniu to idealny moment na nawożenie i podlewanie trawnika, gdyż składniki odżywcze łatwiej przenikną w głąb gleby, a po nawożeniu należy obficie podlać trawnik.