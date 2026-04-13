Przestań się ceregielić, bierz w garść i rozsyp po trwaniku. Ten prosty zabieg sprawi, że trwa zrobi się sprężysta i gęsta. Nawożenie trawnika na wiosnę

Śnieżna zima sprawia, że trawnik na wiosnę wymaga podwójnej uwagi. Jeżeli zauważyłeś na trawniku suche platki i brunatne przebarwienia to znak, że mogła tam pojawić się pleśń śniegowa. Jest to choroba grzybowa wynikająca z długo zalegającej pokrywy śnieżnej. Powoduje ją grzyb Pythium nivale i sprawia, że trawnik bardzo szybko zaczyna marnieć. Zawsze po zimie należy wykonać kilka zabiegów pielęgnacyjnych, które napowietrzą glebę i odżywią trawnik. Pierwszym krokiem jest usunięcie zalegających resztek organicznych z trawnika. Zgniłe kwiaty, liście czy stare pędy mogą być siedliskiem grzybów, które powodują rozwój chorób. W kolejnym kroku należy przeprowadzić aeracja lub wertykulacje trawnika. W ten sposób napowietrzysz podłoże, usuniesz nadmiar wilgoci oraz pobudzisz źdźbła do szybszego i lepszego wzrostu.

Kwiecień to miesiąc, w których zaczyna się także pierwsze w sezonie nawożenia. Ogrodnicy wskazują, aby wczesną wiosną stosować nawozy bogate w azot. Jest on kluczowym składnikiem, który bezpośrednio wpływa na rozwój trawy. Pobudza ja do szybszego i bardziej intensywnego wzrostu. Azot bierze udział w budowie komórek roślin i jest niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju. Jego brak prowadzi do osłabienia i karłowacenia.

Do nawożenia trawnika możesz wykorzystać gotowe mieszanki nawozów azotowych. Najczęściej zalecana jest saletra amonowa, która zawiera ponad 30 proc. azotu. Kupuje się ją w formie granulowanej i sypie po trawnika. Zalecana dawka to około 30 g saletry amonowej na 1 m² trawnika. Saletra amonowa silnie odżywia i regeneruje. Zapobiega przerzedzeniu darni i żółknięciu. Zagęszcza trawnik i sprawia, że źdźbła stają się bardziej sprężyste.

Domową alternatywą dla saletry amonowej jest gnojówka z pokrzywy. Wystarczy zebrać 1 kilogram świeżej pokrzywy i zalać go 10 litrami wody. Całość odstawia się w chłodne i zacienione miejsce na około 2 tygodnie. Należy codziennie mieszać roztwór, aż ten przestanie bulgotać. To świadczy, że wystąpił proces fermentacji, a gnojówka z pokrzywy jest gotowa do użycia. Na każdym 1 litr nawozu dodaje się 10 litrów wody i podlewa trawnik. Nawożenie najlepiej przeprowadzać z bezdeszczowy dzień. Dzięki temu substancje odżywcze przenikną do podłoża i będą pobierane prze trawę.

Kiedy pierwsze koszenie trawnika w sezonie? Sprawdź, jak to zrobić

Pierwsze koszenie powinno być wykonane na wyższej wysokości. Zbyt drastyczne skrócenie trawy po zimie może osłabić jej system korzeniowy i uczynić ją bardziej podatną na choroby oraz inwazję chwastów. Ustaw ostrza kosiarki tak, aby skrócić trawę o około jedną trzecią jej aktualnej długości. Optymalna wysokość źdźbeł po pierwszym koszeniu to zazwyczaj około 5-6 centymetrów. Po pierwszym koszeniu warto rozważyć pozostawienie ściętej trawy na trawniku, jeśli używasz kosiarki z funkcją mulczowania. Mulczowanie to naturalny sposób na nawożenie trawnika, ponieważ rozdrobnione źdźbła trawy szybko się rozkładają, oddając glebie cenne składniki odżywcze. Jeśli jednak trawa jest bardzo długa lub gęsta, lepiej ją zebrać, aby uniknąć tworzenia się filcu, który może utrudniać dostęp powietrza i wody do korzeni.

