Strażacy wykonali piękny gest dla chorych. Odłożyli sikawki i złapali za maszynki!

Internetowa zbiórka osiągnęła gigantyczną kwotę

Ponad 250 milionów złotych – taką zawrotną sumę udało się zgromadzić w zaledwie ponad tydzień na rzecz osób zmagających się z nowotworami. Całość zebranych środków trafi do dyspozycji Fundacji Cancer Fighters, wspierającej pacjentów onkologicznych.

Impulsem do działania stała się historia 11-letniej Mai Mecan, która mierzy się z trzecim nawrotem białaczki szpikowej. Połączyła ona siły z raperem ukrywającym się pod pseudonimem Bedoes 2115, wspólnie tworząc piosenkę pod tytułem "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", opublikowaną na YouTube 14 kwietnia.

Muzyk zapowiedział na Instagramie przekazanie całkowitych zysków z utworu Fundacji Cancer Fighters. Wkrótce potem do inicjatywy dołączył twórca internetowy znany jako Łatwogang. Za pośrednictwem platformy TikTok zadeklarował, że każdy kciuk w górę pod jego materiałem wideo to dodatkowa sekunda słuchania wspomnianego utworu podczas transmisji na żywo, z której dochód również zasili konto wspomnianej fundacji.

Wyzwanie ciągnęło się przez dziewięć dni, przyciągając do niewielkiego warszawskiego mieszkania influencera mnóstwo znanych osobistości z przestrzeni publicznej. Goście wspólnie zachęcali widzów do wpłat, budując niesamowity zasięg całego przedsięwzięcia.

Celebryci i artyści jednoczą się w słusznej sprawie

Transmisja obfitowała w niecodzienne i przełomowe wydarzenia w polskim show-biznesie. Oprócz błyskawicznie rosnącego salda zbiórki, widzowie byli świadkami historycznych momentów. Raper Tede po siedemnastu latach konfliktu pogodził się z Peją, a Doda zażegnała spór z Magdą Gessler. Nie zabrakło też akcentów rozrywkowych – Małgorzata Kożuchowska nawiązała do kultowej sceny z Hanką Mostowiak i uderzyła w kartony, Mateusz z duetu Fitlovers wyciskał Mini Majka, natomiast Dariusz Szpakowski relacjonował starcie w piłkarzyki.

Największe wrażenie zrobiły jednak fizyczne metamorfozy. Chcąc okazać wsparcie osobom tracącym włosy w wyniku ciężkiej choroby, wiele rozpoznawalnych kobiet pozwoliło ogolić sobie głowy na wizji. Wśród nich znalazły się między innymi Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska oraz Maffashion.

23

Pomorscy strażacy solidarni z pacjentami onkologicznymi

Fala pomocy dotarła również do straży pożarnej w województwie pomorskim. Funkcjonariusze zorganizowali własną akcję, podczas której na chwilę odłożyli sprzęt ratowniczy na rzecz maszynek fryzjerskich. Aby dodać otuchy osobom walczącym z nowotworami, mundurowi zdecydowali się na całkowite zgolenie włosów. Pod opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniem z tego wydarzenia błyskawicznie pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od internautów.

„Szacun chlopaki Jestescie wielcy Teraz jestescie bardziej przystojniejsi Macie wielkie serca Dobro wraca Pozdrawiam” (pisownia oryginalna)

„Piękny gest,. BRAWO!”

„Brawo wielki szacun to jest coś pięknego”

„To co sie dzieje to magia”

