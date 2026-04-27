Biorę w garść i rozypuję po trawniku wokół kretowiska. Po kilku dniach po krecie nie ma śladu, a trawnik w końcu jest zielony i bez kopców. Ekologiczny sposób na kreta

Ekologiczny sposób na kreta

Karolina Piątkowska
2026-04-27 14:23

Jak w ekologiczny sposób usunąć kreta? Kopce ziemi na trawniku nie prezentują się estetycznie. Jednak obecność kreta w ogrodzie to nie jedynie problem wizualny. Wydrążone pod ziemią tunele mogą negatywnie wpływać na rozwój i wzrost roślin, a także zdestabilizować strukturę gleby. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy istnieje humanitarna metoda na pozbycie się kreta z ogrodu. Okazuje się, że tak, a pomóc w tym mogą sprawdzone, domowe sposoby.

Sposób na kreta w ogrodzie

i

Autor: Shutterstock

Jak się pozbyć kreta z ogrodu?

Kret pojawiający się w ogrodzie to prawdziwa zmora. Jego obecność oznacza nie tylko kretowiska niszczące trawnik, ale może także negatywnie wpłynąć na stan ogrodu. Kret kopiąc tunele niszczy systemy korzeniowe roślin doprowadzając do ich obumierania, a także zaburza strukturę gruntu. Warto jednak zdawać sobie sprawię, że kret w naturze nie tylko jest szkodnikiem. Podziemnie korytarze drążone przez kreta spulchniają glebę i przyczyniają się do lepszego napowietrzenia ziemi. Jeżeli kret pojawił się w ogrodzie to warto zastosować naturalne sposoby na jego odstraszenie. Należy wiedzieć, że kreta pod żadnym pozorem nie można krzywdzić, ani zabijać. W Polsce grożą za to wysokie kary - areszt lub grzywna do 5 tys. zł. W warunkach działkowych można przepędzić kreta jeżeli zaczął on bytować w ogrodzie.

Rozsyp to wokół kretowiska, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Humanitarny sposób na przepędzenie kreta

Krety nie przepadają za ludzki włosami i zwierzęcą sierścią. Niektórzy eksperci wskazują, że warto zebrać garść włosów i zakopać w kretowisku. Innym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu jest czosnek. Jego ostry i specyficzny zapach odstrasza kreta i sprawia, że nie chce on przebywać w pobliżu. Czosnek do przepędzenia kreta najlepiej wykorzystać jest w formie płynnej. Wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku (aby aktywować jego zapach) i wrzucić do wrzącej wody. Całość należy przykryć i odczekać do wystygnięcia. Po tym czasie tak przygotowany wywar wlewa się do kretowiska. Świetnym sposobem na zniechęcenie kreta na żerowanie w ogrodzie jest także cynamon. Wystarczy wsypać go do kretowiska i rozsypać także wokół. Zapach cynamon odstraszy kreta z Twojego ogrodu. Wybierze on inne miejsce na żerowanie, a Twoje grządki zostawi w spokoju.

Przeczytaj także:
Mała 1 łyżeczka wystarczy. Grubosz bujnie zakwitnie. Domowy nawóz do grubosza p…
Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników
Galeria zdjęć 7
Super Express Google News
Kret, nornice i inne szkodniki ogrodowe: jak je wypłoszyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPOSÓB NA KRETA
KRET