Pół łyżeczki i woda. Tyle wystarczy, aby piwonie stały w wazonie tygodniami. Bukiet zachowa świeżość i ogromne pąki. Cięte piwonie w wazonie

Piękne piwonie potrafią szybko stracić swój urok w wazonie, a ich krótka żywotność to częsty problem, który ma swoje proste rozwiązanie.

Dowiedz się, jak prawidłowe przycięcie łodyg i regularna pielęgnacja wody w wazonie znacząco wpłyną na ich trwałość.

Poznaj zaskakujący domowy sposób, który pozwoli Ci cieszyć się świeżością piwonii przez długie tygodnie.

Jak dbać o cięte piwonie w wazonie, aby przedłużyć ich świeżość?

Pięknie kwitnące piwonie to marzenie każdej kobiety posiadającej ogród. Kolorowe pąki zdobią ogrody i cieszą oko. Jednak nie każda z nas ma możliwość hodować je pod oknami swojego domu, dlatego tak chętnie zdobimy piwoniami w wazonie wnętrza swojego domu. Ogromne różowe i białe kwiaty piwonii są jednymi z najpiękniejszych kwiatów ciętych i postawione w wazonie budzą podziw. Niestety bywa, że dosyć szybko więdną. Z racji, że nie należą one do tanich kwiatów, to warto dowiedzieć się, jak pielęgnować cięte piwonie, aby stały w wazonie możliwie jak najdłużej. Oczywiście kluczowe jest kupienie świeżych kwiatów. Zanim wstawimy je do wazonu należy prawidłowo przyciąć dolną część łodyg, aby mogły skutecznie pobierać wodę z wazonu oraz zawarte w niej składniki odżywcze. Jak to zrobić? Łodygi piwonii należy ucinać kilka cm od ich końcówek i po skosie. Zawsze robimy to ostrym i sterylnym nożem. Pamiętajmy również, aby usunąć listki, które znajdą się pod powierzchnią wody oraz inne zwiędłe listki.

Co zrobić, aby piwonie w wazonie długo stały?

Oprócz przycinania łodyg piwonii warto przestrzegać kilku innych zasad, które mogą skutecznie przedłużyć żywotność ciętych kwiatów. Przede wszystkim wymieniaj wodę w wazonie. Powinna być świeża i najlepiej o temperaturze pokojowej. Łodygi piwonii powinny być zanurzone w wodzie na około 10–12 cm. Warto również stosować specjalne odżywki do ciętych kwiatów. Możesz również przygotować ją samodzielnie.

Pół łyżeczki i woda. Tyle wystarczy, aby piwonie stały w wazonie tygodniami

Do kwiatów ciętych warto stosować odżywki, które będą przedłużać ich świeżość, zwalczać rozwijające się w wodzie bakterie i dostarczać roślinom składników odżywczych. Jaką odżywkę wybrać do ciętych piwonii? Wystarczy, że wsypiesz pół łyżeczki cukru do wody w wazonie. Cukier działa na cięte kwiaty jak odżywka. Warto też dodać tabletkę aspiryny lub kilka kropli soku z cytryny, które będą zapobiegać rozwojowi bakterii w wodzie. Dzięki takiemu zabiegowi piwonie w wazonie będą stały tygodniami.

7

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie